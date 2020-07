Cina. Le lotterie registrano un calo delle vendite del 41.7% nei primi sei mesi del 2020

Le vendite della lotteria cinese sono diminuite del 41,7% su base annua nella prima metà del 2020, dopo che il mercato ha subito una significativa perturbazione causata dalla pandemia. Le vendite per il semestre chiuso al 30 giugno sono scese a 123,90 miliardi di CNY (15,09 miliardi di euro / 17,69 miliardi di dollari), che comprendevano un contributo di 59,29 miliardi di CNY dalla lotteria del welfare (-39,4%) e 64,61 miliardi di CNY dallo Sport Lotteria (-43,7%). Il maggior contributo in entrambe le lotterie è arrivato dalle vendite di biglietti digitali, che rappresentavano 90,22 miliardi di CNY del totale, il 18,9% in meno rispetto al primo semestre 2019. Il calo maggiore, tuttavia, è stato segnalato per le vendite della lotteria video, che ha chiuso il semestre in calo del 79,9% su base annua a 5,06 miliardi di CNY. Anche i giochi basati sulle previsioni , ovvero le scommesse, hanno registrato un forte calo delle vendite, scendendo del 72,6% a 17,08 miliardi di dollari. Nel frattempo, le vendite con vincite istantanee sono diminuite del 16,8% a 11,49 miliardi di CNY e il keno è sceso del 51,1% a 37,8 milioni di CNY.

A tutto ciò ha seguito la più forte performance del mercato fino ad oggi a giugno, quando ha registrato un calo delle vendite di appena il 3,4%. Questo è stato di gran lunga il declino su base annua più basso riportato nei dati mensili, con ogni altro mese gravemente influenzato dal COVID-19 e dai conseguenti blocchi locali e nazionali. Le vendite della lotteria di giugno sono ammontate a 33,57 miliardi di CNY, di cui 15,30 miliardi di CNY dalla lotteria del welfare (-3,9%) e 18,27 miliardi di CNY dalla lotteria dello sport (-3,1%). A giugno anche alcuni verticali hanno riportato una crescita annuale. Le vendite della lotteria digitale sono aumentate del 21,3% rispetto all’anno precedente a 22,71 miliardi di CNY, mentre le vendite con vincite istantanee sono aumentate del 30,2% a 2,98 miliardi di CNY. I giochi basati su pronostici, d’altra parte, hanno visto un calo delle vendite del 33,9% a 6,36 miliardi di CNY, mentre le vendite della lotteria video sono scese del 63,5% a 1,50 miliardi di CNY. Keno è stato di nuovo il contributo più piccolo, con vendite di 12,6 milioni di CNY che rappresentano un calo dell’1,9% da giugno 2019. A giugno, inoltre, 13 province della Cina hanno registrato una crescita delle vendite, di cui Xinjiang, Tibet e Shaanxi sono state le migliori.

PressGiochi