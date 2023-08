Cina: il Guandan per scacciare il “mostro” dell’azzardo

Un gioco chiamato Guandan, che letteralmente significa “lanciare le uova”, sta diventando di gran moda in Cina: in un decennio, questo gioco a due mazzi praticato da 4 giocatori in

Un gioco chiamato Guandan, che letteralmente significa “lanciare le uova”, sta diventando di gran moda in Cina: in un decennio, questo gioco a due mazzi praticato da 4 giocatori in due coppie, dove la finalità è scartare il prima possibile le proprie carte, è passato da semplice passatempo nella provincia costiera di Jiangsu a hobby nazionale.

Il fatto insolito è che il Guandan è stato pienamente accolto dai burocrati cinesi. La provincia centrale di Hubei, ad esempio, a maggio ha ospitato una competizione di due giorni dedicata a funzionari governativi, attirando 174 giocatori di 34 squadre.

Quindi, mentre la Cina rafforza il controllo sugli stili di vita dei dipendenti pubblici, trova nel Guandan un modo politicamente corretto per intrattenersi senza suscitare attenzioni indesiderate.

Del resto, il Guandan ha ulteriori vantaggi rispetto ad altri giochi di carte. Il bridge, uno dei passatempi preferiti del defunto leader supremo Deng Xiaoping, richiede troppe riflessioni ed è troppo noioso per molte persone. Il Dou Dizhu, anch’esso popolare, può facilmente scadere in un gioco di scommesse.

In confronto, il Guandan è facile da imparare ed ha una impostazione che non favorisce puntate in denaro. Inoltre, richiede una comunicazione costante tra i compagni di squadra, e questo, secondo i burocrati cinesi, consente di promuovere la fiducia e il cameratismo.

In quanto tale, Guandan non è solo tollerato, ma attivamente incoraggiato dalle autorità superiori. È in corso un torneo nazionale Guandan della durata di quattro mesi, organizzato dal centro di scacchi e carte dell’Amministrazione generale cinese dello sport. Il centro sta cercando di trasformare il Guandan in uno “sport” ufficiale del Paese, insieme al bridge e al gioco da tavolo Go.

Attenzione, però, al rovescio della medaglia: ci sono prove aneddotiche che il gioco crea dipendenza. Nonostante ciò, il gioco si sta estendendo al settore privato, in particolare dove sono frequenti le interazioni con i funzionari governativi. Nell’industria finanziaria cinese, il Guandan ha sostituito il Texas Hold ‘em, molto popolare tra i professionisti di Wall Street, come gioco preferito, perché si ritiene più importante confrontarsi con i funzionari locali piuttosto che coi capitalisti occidentali.

