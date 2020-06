Cina. Il Governo lancia il sito Web per denunciare le scommesse online illegali

Il Governo cinese ha lanciato il sito Web per denunciare le scommesse online illegali. Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha annunciato il lancio della sua “piattaforma di segnalazione per combattere il gioco d’azzardo transfrontaliero”, che funziona tramite un codice QR che i cittadini possono scansionare con i loro telefoni per presentare un rapporto. Sul sito Web, gli utenti saranno in grado di verificare lo stato di avanzamento di qualsiasi reclamo precedentemente presentato. Sono inoltre disponibili un account e-mail e un numero di fax per presentare segnalazioni di giochi d’azzardo illegali. Il ministero ha affermato che incoraggiava anche “le persone coinvolte nel gioco d’azzardo a denunciare reati rilevanti e a cercare la clemenza secondo la legge”. Aveva annunciato l’intenzione di lanciare la piattaforma due mesi fa nell’ambito di un piano più ampio per combattere il gioco d’azzardo illegale transfrontaliero. I nuovi strumenti cinesi contro il gioco d’azzardo includono anche un focus sull’interruzione dei pagamenti tramite il sistema bancario, che è generalmente legato agli operatori di casinò di Macao e la creazione di una lista nera di giochi d’azzardo illegali in cui vengono nominati sia gli operatori che il loro staff.

