Cina. Ai residenti della provincia di Guangdong verranno rilasciati i visti per recarsi a Macao

Le autorità della provincia del Guangdong hanno confermato che a partire dal 12 agosto riprenderanno il rilascio dei visti per i residenti per recarsi nella regione della RAS di Macao. Per il momento, autorizzeranno i visti solo per motivi di lavoro, governativi, famiglia e istruzione. Il regime dei visti individuali (IVS) e le autorizzazioni per i tour di gruppo attesi dall’industria dei giochi di Macao non sono ancora considerati. Sono stati sospesi da gennaio a causa della pandemia. Gli analisti ritengono che il ritorno dello schema IVS sia necessario prima che le aziende di Macao possano vedere un aumento delle entrate da gioco. L’anno scorso, metà dei visitatori di Macao dalla Cina continentale hanno viaggiato verso la SAR con visti individuali.

