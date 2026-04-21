Cilenti al convegno di Napoli: “Regole sul gioco rischiano di comprimere il settore legale”

Nel corso del convegno “Giochi legali: Albo PVR e limiti di ricarica”, in svolgimento questa mattina a Napoli, il presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune, Massimo Cilenti, ha espresso

Nel corso del convegno “Giochi legali: Albo PVR e limiti di ricarica”, in svolgimento questa mattina a Napoli, il presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune, Massimo Cilenti, ha espresso perplessità sull’attuale evoluzione normativa del comparto.

“I passaggi parlamentari stanno delineando uno scenario che rischia di comprimere l’attività legale del settore”, ha dichiarato Cilenti.

“Da un lato non si interviene in modo organico sul gioco online, dall’altro si limitano attività che danno lavoro a decine di migliaia di persone e producono un importante gettito per lo Stato”.

Critico anche l’approccio regolatorio: “Chi ha la responsabilità di legiferare lo sta facendo in modo più demagogico che approfondito”.

Infine, un richiamo al modello regionale: “La legge della Regione Campania è all’avanguardia e dovrebbe essere presa come esempio a livello nazionale”.

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