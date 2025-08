Cile. Nel primo semestre, dai casinò entrate per CLP 282.2 milioni

Nel primo semestre del 2025, i 22 casinò del Cile autorizzati dalla Legge N°19.995 hanno versato un totale di 100.163 milioni di dollari in imposte. Tale cifra rappresenta una diminuzione

Nel primo semestre del 2025, i 22 casinò del Cile autorizzati dalla Legge N°19.995 hanno versato un totale di 100.163 milioni di dollari in imposte. Tale cifra rappresenta una diminuzione reale del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando furono registrati 51.222 milioni nominali.

I 25 casinò operanti nel paese hanno registrato entrate lorde di 282.252 milioni nel primo semestre del 2025, cifra che risulta inferiore del 3,5% (in termini reali) rispetto al primo semestre del 2024 (280.786 milioni nominali).

Relativamente al numero di visite che hanno generato tali entrate, si sono registrati 3.316.340 ingressi, pari a una diminuzione del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la spesa media per visita, sono state considerate 3.148.172 visite ai casinò autorizzati dalla Legge N°19.995, con entrate lorde pari a 262.381 milioni. Il risultato è una spesa media per visita di 83.344 dollari, con un aumento reale del 1,7% rispetto al primo semestre del 2024.

Durante il primo semestre del 2025, i casinò hanno versato 20.597 milioni di dollari ai comuni sotto forma di offerta economica. Tali versamenti sono gestiti dalla Tesoreria Generale della Repubblica e distribuiti alle municipalità secondo lo stesso calendario previsto per il trasferimento dell’imposta specifica sul gioco, cioè nel mese successivo.

PressGiochi