Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

La Terza Sezione della Corte Suprema del Cile ha ordinato ai sei principali fornitori di servizi Internet del Paese di attuare il blocco “immediato ed efficace” delle piattaforme di gioco d’azzardo e scommesse sportive online attualmente operative nel Paese, che ha definito “illegali”.

La sentenza, datata 29 settembre, accoglie un ricorso presentato dalla Lotería de Concepción contro le società Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM e VTR, e annulla la precedente decisione della Corte d’Appello di Santiago, emessa all’inizio di maggio 2025.

La decisione del Tribunale si basa su un rapporto della Superintendencia de Casinos (SCJ), che afferma che “i giochi d’azzardo sono un’attività illecita, salvo espressa autorizzazione legale”, concessa solo a Polla Chilena, Lotería de Concepción, agli ippodromi e ai casinò. Per quanto riguarda i giochi online, solo Lotería, Polla e Teletrak sono autorizzati. “Pertanto, nessun altro può sviluppare giochi d’azzardo online, non esistendo in Cile piattaforme autorizzate oltre a quelle espressamente previste dalla legge”, si legge nel documento. Inoltre, la SCJ ha trasmesso al Ministero Pubblico informazioni su 194 piattaforme considerate illegali.

La Corte ha stabilito che le azioni delle compagnie violavano i diritti costituzionali della Lotería, titolare di una concessione legale esclusiva per gestire lotterie e giochi d’azzardo in Cile, insieme a Polla Chilena, ippodromi e casinò.

È stato sancito, dunque, che i giochi online sono illegali, salvo espressa autorizzazione. Ha inoltre concluso che i fornitori di internet non possono trasmettere o facilitare attività illecite, e devono quindi bloccare tali siti.

La decisione è stata accolta positivamente dalle parti, mentre le società di scommesse hanno richiesto una normativa chiara per regolare il settore, avvertendo che la misura comporterà perdite milionarie.

