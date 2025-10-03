Newsletter

04 Ottobre 2025 - 15:56

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

La Terza Sezione della Corte Suprema del Cile ha ordinato ai sei principali fornitori di servizi Internet del Paese di attuare il blocco “immediato ed efficace” delle piattaforme di gioco

03 Ottobre 2025

Share the post "Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali"

Stampa pagina

La Terza Sezione della Corte Suprema del Cile ha ordinato ai sei principali fornitori di servizi Internet del Paese di attuare il blocco “immediato ed efficace” delle piattaforme di gioco d’azzardo e scommesse sportive online attualmente operative nel Paese, che ha definito “illegali”.

La sentenza, datata 29 settembre, accoglie un ricorso presentato dalla Lotería de Concepción contro le società Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM e VTR, e annulla la precedente decisione della Corte d’Appello di Santiago, emessa all’inizio di maggio 2025.

La decisione del Tribunale si basa su un rapporto della Superintendencia de Casinos (SCJ), che afferma che “i giochi d’azzardo sono un’attività illecita, salvo espressa autorizzazione legale”, concessa solo a Polla Chilena, Lotería de Concepción, agli ippodromi e ai casinò. Per quanto riguarda i giochi online, solo Lotería, Polla e Teletrak sono autorizzati. “Pertanto, nessun altro può sviluppare giochi d’azzardo online, non esistendo in Cile piattaforme autorizzate oltre a quelle espressamente previste dalla legge”, si legge nel documento. Inoltre, la SCJ ha trasmesso al Ministero Pubblico informazioni su 194 piattaforme considerate illegali.

La Corte ha stabilito che le azioni delle compagnie violavano i diritti costituzionali della Lotería, titolare di una concessione legale esclusiva per gestire lotterie e giochi d’azzardo in Cile, insieme a Polla Chilena, ippodromi e casinò.

È stato sancito, dunque, che i giochi online sono illegali, salvo espressa autorizzazione. Ha inoltre concluso che i fornitori di internet non possono trasmettere o facilitare attività illecite, e devono quindi bloccare tali siti.

La decisione è stata accolta positivamente dalle parti, mentre le società di scommesse hanno richiesto una normativa chiara per regolare il settore, avvertendo che la misura comporterà perdite milionarie.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Cardia (Acadi) al Salone Antiriciclaggio: “La compliance integrata rafforza i presidi nel gioco come nelle banche”

Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

Sport integrity e gioco responsabile: la nuova partnership tra Lottomatica e Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

Serie A – Juventus-Milan, pochi gol ma punti pesanti in palio

Catalogo in espansione: arrivano quattro nuove slot, inclusa in esclusiva Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds di Yggdrasil

Serie A, sesta giornata: l’analisi del turno attraverso le quote di Betsson

TAR Sicilia, fissata udienza al 18 dicembre su rilascio della licenza per una sala giochi

SiGMA Central Europe Student Pass offre opportunità di carriera agli studenti dell’iGaming

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy