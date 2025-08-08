Newsletter

09 Agosto 2025

Cile, in Senato prosegue l’iter legislativo per la regolamentazione del gioco online

Il Comitato Finanze del Senato cileno ha approvato all’unanimità il disegno di legge che mira a regolamentare il settore del gioco e delle scommesse online. Ora l’iniziativa sarà sottoposta al

08 Agosto 2025

Il Comitato Finanze del Senato cileno ha approvato all’unanimità il disegno di legge che mira a regolamentare il settore del gioco e delle scommesse online. Ora l’iniziativa sarà sottoposta al voto della Camera Alta e, se approvata, si aprirà un periodo per la presentazione di emendamenti e si proseguirà con l’iter legislativo, in particolare presso le Commissioni Economia e Finanze.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei Deputati nel dicembre 2023. Una volta giunto al Senato, è stato inviato sia alle Commissioni Economia e Finanze, sia a commissioni tecniche.

Dopo aver ascoltato diverse autorità e specialisti, il Comitato Finanze del Senato ha approvato l’iniziativa in termini generali nell’aprile 2024. Successivamente, il Comitato Finanze ha ripreso la discussione nel luglio di quest’anno, ascoltando nuovamente vari esperti.

Il progetto di legge mira a tutelare la salute e la sicurezza dei giocatori e a creare condizioni ideali per l’esistenza di un mercato competitivo tra le forme di gioco online e quelle già regolamentate, come la Lotteria di Beneficenza cilena, la Lotteria di Concepción, i casinò e le corse di cavalli.

La legge intende anche “garantire la trasparenza sull’origine e la destinazione delle risorse ottenute tramite queste piattaforme”, oltre che contribuire alla raccolta fiscale.

 

PressGiochi

