Ciclismo: Vingegaard vede il trionfo al Tour più vicino ma Pogacar non molla e Thomas sogna l’impresa

Sei giorni al termine del Tour de France 2022 e la lotta per il successo finale sembra essersi ristretta a due uomini con un terzo in agguato pronto, se ce ne fosse l’occasione, a sfruttare la débâcle della coppia favorita. Jonas Vingegaard, attuale leader della classifica, vede sempre più vicino il traguardo del primo, grande successo in carriera. Il ciclista danese è in uno stato di forma psico-fisica eccezionale e, dopo l’impresa sul Galibier, vuole portare la maglia gialla fino a Parigi. Gli esperti Sisal indicano Vingegaard come grandissimo favorito tanto che il trionfo è offerto a 1,57.

Chi continua a crederci è Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, e staccato al momento di oltre due minuti dal leader danese. Lo sloveno aspetta l’occasione propizia per riprendersi quella maglia gialla e portare a casa un tris da sogno. La tripletta di Pogacar si gioca a 2,50.

Terzo incomodo rimane sempre il britannico Geraint Thomas, il quale dovrebbe compiere un vero e proprio miracolo per bissare il successo del 2018 alla Grande Boucle. Il ciclista nativo di Cardiff, nonostante le 36 primavere sulle spalle, vuole provare a giocarsi le sue chance fino all’ultimo e la sua vittoria pagherebbe 16 volte la posta.

