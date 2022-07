Ciclismo. Vingegaard piazza il colpo sul Galibier e ipoteca il Tour ma Pogacar, in trionfo a 3,50 su Sisal.it, ci crede ancora

Il Tour de France ha vissuto ieri la prima di due giornate cruciali, oggi è in programma l’arrivo all’Alp d’Huez, per capire chi, domenica 24 luglio, passerà di vincitore a Parigi. Il Galibier ha incoronato Jonas Vingegaard che,

con una azione di altri tempi, si è preso tappa e maglia Gialla. Il ciclista danese, adesso, è diventato l’uomo da battere nella Grande Boucle tanto che gli esperti Sisal lo vedono trionfatore al Tour a 1,44. L’ascesa di Vingegaard è sotto gli occhi di tutti, basti pensare che all’inizio della corsa il fenomeno nativo di Hillerslev era offerto a 5,00.

Ma Tadej Pogacar, da due anni trionfatore sotto l’Arc de Triomphe, non vuole certo mollare la presa. Lo sloveno, a caccia della tripletta in fila riuscita finora solo a leggende del calibro di Bobet, Anquetil, Merckx, Indurain e Froome, proverà a riprendersi la maglia gialla: la sua vittoria è in quota 3,50.

C’è poi chi sogna, a 36 anni, un bis che avrebbe del clamoroso. Il britannico Geraint Thomas, infatti, ha già vinto il Tour de France nel 2018 ma quest’anno non partiva con i favori del pronostico mentre, adesso, si candida a essere il terzo incomodo. Impresa non semplice, visto il distacco di 2’26’’ da Vingegaard, ma Thomas vuole provarci lo stesso tanto che il suo trionfo pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi