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Ciani (PD): “Non confondiamo l’azzardopatia con la piacevolezza del gioco”

“Spesso il linguaggio fa cadere in inganno. Il tema dell’azzardopatia e del gioco d’azzardo non va confuso con quello della piacevolezza del gioco. Questa ambiguità ci porta lontano dalla realtà.

08 Maggio 2026

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“Spesso il linguaggio fa cadere in inganno. Il tema dell’azzardopatia e del gioco d’azzardo non va confuso con quello della piacevolezza del gioco. Questa ambiguità ci porta lontano dalla realtà. Altro tema è quello del denaro: i decisori pubblici non riescono a fare a meno dei fondi che arrivano dal settore, ma non tutti i modi di fare cassa sono accettabili per una società. Occorre tenere conto delle ricadute in maniera responsabile.

Nel giro di 15 anni siamo passati dal trattare il tema con preoccupazione, con il decreto Balduzzi, fino alla normalizzazione dei nostri giorni, con il tema delle scommesse sempre più connesso a quello dello sport”.

Con queste parole l’Onorevole Paolo Ciani del PD  ha aperto la conferenza stampa di presentazione del documento inviato ad AGCOM nell’ambito della consultazione sulle nuove Linee guida contro la ludopatia. Il documento è stato redatto congiuntamente dall’Associazione Alea del professor Maurizio Fiasco, dal Forum delle Associazioni Familiari e dalle associazioni dei consumatori.

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