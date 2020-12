Christian Vieri e Bernardo Corradi insieme a Manpower promuovono lo sviluppo professionale di giovani talenti nel mondo degli eSports

ManpowerGroup, multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions e PLB Edutainment Hub nel mondo degli eSports fondato da Christian Vieri e Bernardo Corradi presentano un progetto di formazione e intrattenimento per lo sviluppo professionale di giovani talenti nel mondo dei videogiochi.

In un momento di grande espansione degli eSports, gli ex azzurri Christian Vieri e Bernardo Corradi attraverso il lancio di PLB presentano un progetto unico e innovativo che vuole accompagnare giovani appassionati di videogame verso una carriera professionistica grazie a contenuti educativi e di intrattenimento. Non un team di pro-player, ma una community aperta a tutti per far crescere i prospetti più talentuosi attraverso allenamento, metodo e benessere psicofisico. In tre parole: Power, Leadership & Balance (di cui PLB è acronimo).

A livello internazionale sono sempre più gli studi che mettono in luce come il gaming possa favorire lo sviluppo di soft skills fondamentali anche nella vita professionale e nei percorsi di carriera. Nel 2019 sono state ben 17 milioni le persone in Italia che hanno giocato ai videogiochi. ManpowerGroup con una storia lunga oltre 70 anni, da sempre crea soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e oggi si rivolge in particolare ai gamers, una delle comunità più attive e in crescita durante la pandemia di COVID-19, al fine di promuovere i percorsi professionali di giovani talenti che possono vantare una combinazione unica di capacità digitali e di soft skills, sempre più richieste e ricercate dalle aziende. Così nasce anche il Gaming Skills Translator, un assessment che consente alle persone di identificare le proprie skills e di ricevere suggerimenti su come continuare a svilupparle e a “tradurle” in employability.

PressGiochi