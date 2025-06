CHIPS confermato partner di beneficenza di Clarion Gaming in vista degli iGB Affiliate Awards

CHIPS, l’ente benefico del settore del gioco d’azzardo che fornisce sedie a rotelle elettriche su misura ai giovani che il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di sostenere, è

CHIPS, l’ente benefico del settore del gioco d’azzardo che fornisce sedie a rotelle elettriche su misura ai giovani che il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di sostenere, è stato nominato partner di Clarion Gaming. Nata nel settore del gioco d’azzardo, l’ente benefico registrato ha donato oltre 700 sedie a rotelle, trasformando così la vita dei bambini beneficiari e delle loro famiglie. Le sedie CHIPS sono progettate e realizzate per soddisfare le specifiche esigenze fisiologiche di ciascun beneficiario e possono costare fino a 9.000 sterline.

In vista dei prestigiosi iGB Affiliate Awards, dove illustrerà il lavoro di CHIPS, la co-fondatrice e fiduciaria Linda Lindsay ha dichiarato: “Sono assolutamente lieta di collaborare con il team di Clarion Gaming mentre lavoriamo per raccogliere più fondi per aiutare i bambini a cui è stato negato il doppio dono della libertà e dell’indipendenza.

Avendo lavorato con così tante famiglie, ho visto in prima persona lo stress che subiscono quando vengono informate che il loro bambino non soddisfa i criteri per ricevere una sedia a rotelle elettrica finanziata dal Servizio Sanitario Nazionale. Ho incontrato bambini che riescono a camminare per tre metri, il che significa che non sono idonei, nonostante dopo quattro metri facciano fatica a stare in piedi e persino a respirare.

Molte delle famiglie che CHIPS ha aiutato nel corso degli anni non avrebbero potuto continuare l’istruzione dei propri figli con un semplice passeggino pesante fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, ma sono cresciute e hanno riacquistato la loro indipendenza e dignità grazie alla sedia elettrica che abbiamo potuto fornire grazie alla generosità dei nostri sostenitori.

Ho partecipato praticamente a tutte le oltre 700 presentazioni che abbiamo realizzato e ognuna di esse ha avuto un effetto trasformativo. A nome dei miei fiduciari, che lavorano tutti gratuitamente, il che significa che ogni centesimo raccolto contribuisce a finanziare l’acquisto delle sedie a rotelle, vorrei esprimere quanto siamo entusiasti di collaborare con l’industria dell’iGaming e, nel frattempo, di aiutare più giovani a muoversi”.

Gli iGB Affiliate Awards, che celebrano i successi e le innovazioni della comunità di affiliati iGaming, si terranno giovedì 3 luglio al Troxy, un locale musicale in stile Art Déco di secondo grado situato in Commercial Road a Stepney, Londra.

