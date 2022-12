Chioggia: sanzionato bar di Sottomarina per il mancato rispetto dei limiti orari di gioco

Il Nucleo Radiomobile di Chioggia, nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del gioco d’azzardo patologico hanno controllato, in svariati bar di Chioggia e Sottomarina, che venisse rispettata la normativa regionale.

I carabinieri hanno messo in atto questo tipo di controlli nella considerazione che, in questo periodo dell’anno, per la ricezione della tredicesima e per il maggior tempo libero vi è il rischio che soggetti maggiormente vulnerabili trovino sfogo e rifugio nelle sale giochi e di fronte ad una slot machine.

Tra i locali controllati un bar di Sottomarina, alle ore 14:00, orario in cui gli apparecchi elettronici per il gioco devono essere spenti. La norma, di livello regionale, disciplina l’orario di interruzione del gioco in tre spazi temporali, nell’arco delle 24 ore, in cui le slot machine devono restare spente. Uno di questi è tra le ore 13.00 e le ore 15.00.

I militari, dopo aver constatato come, nel bar in questione, vi fossero 3 macchine per il gioco accese, funzionanti ed a disposizione del pubblico, hanno proceduto alla contestazione amministrativa al titolare, pari a 1500€ (500€ per ogni apparecchio in funzione).

PressGiochi