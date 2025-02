Chieti: piano coordinato di intervento a contrasto dell’illegalità nel settore giochi

In attuazione del piano coordinato di intervento promosso dal Comitato per la repressione del gioco illegale (Co.P.Re.G.I.) è stata eseguita nella provincia di Chieti una capillare attività di controllo a

In attuazione del piano coordinato di intervento promosso dal Comitato per la repressione del gioco illegale (Co.P.Re.G.I.) è stata eseguita nella provincia di Chieti una capillare attività di controllo a contrasto di fenomeni illeciti nel settore dei giochi che ha visto coinvolti l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

Gli interventi sul territorio sono stati effettuati da numerose squadre operative costituite da personale esperto nel settore, appartenente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alle forze dell’ordine. Sono stati messi in atto controlli strategici su una serie di attività economiche che, all’esito di analisi di rischio effettuate sulla base delle informazioni raccolte, di riscontri sul territorio e di attività di coordinamento informativo ed operativo, sono state individuate come obiettivi della verifica.

Nello specifico, sono stati eseguiti 22 interventi sul territorio con accessi programmati presso i punti vendita offerenti il gioco della provincia teatina. L’esito dei controlli ha consentito di accertare violazioni amministrative presso alcuni dei diversi punti verificati, come la presenza di soggetto non autorizzato presso un esercizio scommesse, l’assenza dell’impianto di videosorveglianza presso una sala VLT(Videolottery) e delle quietanze ISI(imposta sugli intrattenimenti) presso un altro punto, la mancanza dei biglietti annullati in ben due esercizi, la mancata presenza del Codice Identificativo di Verifica riportato sulla VLT presso un altro punto vendita.

Anche in questa occasione il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato nell’ambito del settore del gioco, e il rinnovato impiego di specifiche ed esperte professionalità, ha dimostrato che il presidio sul gioco illegale rappresenta una misura irrinunciabile a tutela dei cittadini.

PressGiochi