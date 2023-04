Chieti e Teramo: nei controlli contro il gioco irregolare trovati apparecchi da intrattenimento accesi fuori dall’orario consentito

Tra il 15 e il 19 marzo, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, congiuntamente al personale della Guardia di Finanza, hanno eseguito, su tutto il

territorio nazionale, un piano coordinato di interventi a contrasto del gioco illegale ed irregolare, a seguito del quale sono stati sottoposti a controllo 1.000 di esercizi commerciali dislocati in tutte le province d’Italia.

In particolare, in Abruzzo i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo ed i finanzieri dei Comandi Provinciali competenti per territorio hanno svolto cinque interventi congiunti. In particolare tre controlli sono stati effettuati nella provincia di Chieti, in esercizi ubicati nei comuni di Chieti, Casacanditella e Tollo, e due nella provincia di Teramo in esercizi ubicati nei comuni di Giulianova e Tortoreto.

Una particolare attenzione è stata riservata, come di consueto, alla tutela delle fasce più deboli, privilegiando i controlli nei luoghi e negli orari a maggior rischio minorile. Nel corso delle attività in due locali, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, gli apparecchi da intrattenimento sono stati trovati accesi e funzionanti prima dell’orario consentito dalla Questura e pertanto sono state già intraprese le attività per i conseguenti adempimenti sanzionatori previsti per tale

trasgressione.

PressGiochi