25 Febbraio 2026 - 06:48

Chiavenna (SO): controlli della GdF su conti gioco e PVR, previste sanzioni fino a 20mila euro

24 Febbraio 2026

La Guardia di Finanza di Chiavenna ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sul settore dei giochi in provincia di Sondrio. L’attività ispettiva ha riguardato in particolare i gestori di apparecchi con vincite in denaro e i PVR (punti vendita ricariche), autorizzati a fornire servizi accessori ai conti di gioco online.
Al centro delle verifiche, l’analisi delle movimentazioni finanziarie legate alle ricariche effettuate in contanti presso i punti vendita. La normativa antiriciclaggio, infatti, stabilisce un limite massimo di 100 euro settimanali per questo tipo di operazioni, con l’obiettivo di ridurre l’uso del contante e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Dall’esame di oltre 130 operazioni mensili sono emerse irregolarità ritenute gravi e ripetute: in diversi casi è stato accertato il superamento del tetto consentito, accompagnato da carenze nelle procedure di adeguata verifica della clientela, obbligatorie per i titolari dei conti di gioco. Le violazioni sono state contestate sia a un prestatore di servizi di gioco sia al relativo concessionario.

Le sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, potranno arrivare fino a 20mila euro.

 

PressGiochi

