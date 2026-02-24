Chiavenna (SO): controlli della GdF su conti gioco e PVR, previste sanzioni fino a 20mila euro

La Guardia di Finanza di Chiavenna ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sul settore dei giochi in provincia di Sondrio. L’attività ispettiva ha riguardato in particolare i gestori di

La Guardia di Finanza di Chiavenna ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sul settore dei giochi in provincia di Sondrio. L’attività ispettiva ha riguardato in particolare i gestori di apparecchi con vincite in denaro e i PVR (punti vendita ricariche), autorizzati a fornire servizi accessori ai conti di gioco online.

Al centro delle verifiche, l’analisi delle movimentazioni finanziarie legate alle ricariche effettuate in contanti presso i punti vendita. La normativa antiriciclaggio, infatti, stabilisce un limite massimo di 100 euro settimanali per questo tipo di operazioni, con l’obiettivo di ridurre l’uso del contante e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Dall’esame di oltre 130 operazioni mensili sono emerse irregolarità ritenute gravi e ripetute: in diversi casi è stato accertato il superamento del tetto consentito, accompagnato da carenze nelle procedure di adeguata verifica della clientela, obbligatorie per i titolari dei conti di gioco. Le violazioni sono state contestate sia a un prestatore di servizi di gioco sia al relativo concessionario.

Le sanzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, potranno arrivare fino a 20mila euro.

