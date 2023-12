Chiavari: il Consiglio discute la mozione sul riordino del settore del gioco d’azzardo

E’ all’ordine del giorno del Consiglio comunale di questa sera la mozione presentata a Chiavari dal gruppo consiliare Chiavari con Te! sul tema del gioco d’azzardo. L’iniziativa è del consigliere Nicola Orecchia che afferma: “Il gioco d’azzardo sta diventando sempre più una piaga sociale, con ricadute sanitarie, sociali ed economiche, che non possono lasciare indifferenti.

Quando ho ricoperto il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili, il Comune di Chiavari ha adottato una politica di contrasto al gioco d’azzardo con una serie di azioni concrete:

1) Introduzione di limiti più stringenti per l’apertura di nuove sale giochi con variante al P.R.G., impedendo di fatto l’apertura di nuove sale giochi, non solo in centro città, ma anche in periferia;

2) Chiusura di n. 3 sale giochi presenti in città;

3) Mappatura delle realtà esistenti ed individuazione e premiazione dei locali no slot, mediante vetrofanie che ne rendano evidente l’assenza;

4) Attività di sensibilizzazione sui rischi connessi con il gioco d’azzardo, rivolta alla cittadinanza ed, in particolare, ai giovani, in collaborazione con ASL 4, Centro Giovani e Informagiovani, anche nelle scuole;

5) Adesione al Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo; 6) Collaborazione con il coordinamento regionale della Liguria per la campagna “Mettiamoci in gioco”, campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo promossa da ANCI Nazionale, Organizzazioni Sindacali e Associazioni del Terzo Settore.

Per questo ho condiviso in pieno le motivazioni poste alla base della mozione sul riordino del gioco d’azzardo promossa a livello nazionale da “Mettiamoci in gioco” e già approvata meritoriamente dal Comune di Lavagna nei giorni scorsi.

Pertanto, ho proposto che venga approvata analoga mozione anche dal Comune di Chiavari nel prossimo Consiglio Comunale.”

