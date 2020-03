Chiarimenti sul pagamento delle vincite

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel condividere l’avviso della FIT, ha dettato indicazioni circa il pagamento delle vincite inerenti i giochi pubblici.

Sono state individuate due casistiche:

– zone in cui vige il divieto di qualsiasi forma di gioco pubblico: i terminali devono rimanere spenti e i tabaccai sono autorizzati a non procedere con il pagamento delle vincite;

– zone in cui il gioco pubblico è esercitabile nei limiti imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Gratta e Vinci, 10eLotto e Win for Life): le attività correlate al pagamento delle vincite potranno essere regolarmente svolte.

Clicca sulla scritta sottostante per scaricare il comunicato diffuso dall’Agenzia che potrai esporre in rivendita per avvisare l’utenza della sospensione dei termini di riscossione delle vincite conseguite per i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore.

Sospensione termini riscossione giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore

PressGiochi