Chiacchio (GiocareItalia): “Presente al Circo Massimo. Servono riaperture”

Si è appena conclusa un’importante giornata romana. Ho partecipato come Presidente dell’A.G.S.I. e “GiocareItalia “prima alla manifestazione di protesta pacifica svoltasi al Circo Massimo e organizzata dai lavoratori e imprenditori della ristorazione e di tante altre categorie . Non potevo mancare a questo appuntamento: la mia categoria( settore dei giochi legali) è stanca e i nostri operatori devono riaprire in sicurezza nonostante la pandemia di Covid.

Un’esigenza urgente e non più procrastinabile, portata poi a Montecitorio, dove ho avuto il piacere di incontrare, insieme all’amico giornalista Stefano Albamonte, l’on. Piero De Luca, vice capogruppo del Partito Democratico in Parlamento .

A Piero, come già fatto con gli altri amici parlamentari di tutte le forze politiche, ho tenuto a sottolineare, la condizione del settore del gioco pubblico, praticamente in ginocchio dopo oltre 9 mesi complessivi di blocco delle attività. I nostri lavoratori faticano ad arrivare a fine mese a causa di ristori esigui e casse integrazioni irrisorie e sempre in netto ritardo.Dunque urge un intervento chiaro e netto della delegazione parlamentare, per far si che il Governo, possa darci quelle risposte che aspettiamo ormai da troppo tempo.

PressGiochi