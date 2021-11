Chiacchio (Giocare Legale): positiva video riunione con Sottosegretario Mef Federico Freni. Ascolto e confronto le nostre armi vincenti

Si è svolta una video riunione a cui hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Mef, il Prof. Avv. Federico Freni, il senatore della Repubblica, l’Avv. Francesco Urraro e il Presidente della nascente confederazione “Giocare Legale” in rappresentanza delle associazioni A.G.S.I, A.Gi.Le, C.G.S.S. C.N.I., Pasquale Chiacchio. Il tema dell’incontro, organizzato dal senatore della Lega, Francesco Urraro e introdotto e moderato dal giornalista e responsabile Rapporti Istituzionali e media di “Giocare Legale “, il dott. Stefano Albamonte, la costruzione di un rapporto diretto con il sottosegretario con delega ai “giochi” e le vertenze delle piccole e medie imprese operative sul territorio nazionale che rappresentano tutti i comparti del “Gioco pubblico legale”. Un settore fortemente penalizzato dalla pandemia covid19 e dalle misure di restrizione degli ultimi due anni. Da parte del Sottosegretario Freni, pienissima disponibilità e collaborazione con il settore del “gioco legale”, in virtù di una doverosa interlocuzione tra il Governo e le imprese dell’intero settore.

“Da parte mia – ha sottolineato Freni – totale dialogo con l’industria e le imprese del settore penalizzato in questi anni dalla pandemia, certo che non bisogna lasciare indietro nessuno. Siamo impegnati come voi, alla ripresa del settore, ma anche al contrasto del gioco illegale e alla ludopatia”. Il Sottosegretario Freni ha sottolineato l’esigenza della video riunione, in ragione dei tempi contingentati dovuti alla discussione in Aula della Legge di Bilancio, ma si riserva di poter confermare in prossimo futuro, un incontro al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Presidente Pasquale Chiacchio ha invitato, come avviene da oltre un anno con tutte le forze parlamentari e i componenti del Governo, ad una maggiore attenzione da parte dell’esecutivo e del legislatore all’interno settore. Inoltre ha ritenuto “positiva la video riunione, ringraziando il Sottosegretario Freni per il confronto diretto e il dialogo con “Giocare Legale”. Al termine della video riunione, il senatore Urraro ha proposto la stesura di un documento analitico di “Giocare Legale” sulle attività del settore e una serie di proposte, da consegnare al Sottosegretario. Un dossier che sarà analizzato e motivo per un successivo incontro in presenza.

