Chiacchio (A.G.S.I.): “Governo ascolti la categoria. Occorre darsi un termine per attuare la riforma del settore giochi”

“E stato un convegno molto partecipato, con grandi personalità intervenute come Giuseppe Bruscolotti, l’ass. Pierpaolo Baretta, l’ing. Giuseppe Cirillo, gli avvocati Felice Laudadio, Bruno Mercurio e Biagio Riccio, oltre alla moderazione dal Vice Pres. dell’Ordine dei Giornalisti Campania Mimmo Falco, con tanti operatori del settore e tanti rappresentanti dell’informazione presenti (compresa la RAI). A tutti va il mio ringraziamento”.

Così Pasquale Chiacchio, presidente dell’A.G.S.I., ha dichiarato sopo il convegno di Napoli dello scorso 1 dicembre in occasione del decennale della costituzione dell’Associazione.

“Si sono toccati temi importanti, durante i vari interventi, come il rispetto delle regole.

Lo Stato deve tutelare tutti i suoi delegati del gioco legale – continua Chiacchio -, tutti coloro che rispettano le regole dettate dallo stesso Stato. Chi non ha i titoli richiesti non può operare e lo Stato ha l’obbligo di intervenire per tutelare i suoi delegati, che producono risorse economiche importanti per le casse dello Stato, per tutelare le fasce deboli e di conseguenza prevenire la ludopatia ed il gioco illegale. Una legislazione nazionale, con un confronto costruttivo con le Associazioni di Categoria, che tuteli tutti ed in particolare le piccole e medie imprese che costituiscono la vera ossatura del settore dei giochi legali e che in tanti casi operano per conto dei grandi concessionari.

Risolvere in modo definitivo il serio problema delle banche, che continuano a chiudere i conti correnti degli operatori del settore dei giochi legali, non permettendo di fatto di rispettare le regole dettate dallo Stato stesso.

Abbiamo proposto al Governo e continueremo a farlo di emulare, a livello nazionale, la Legge Regionale della Campania.

Ritenuta da tutti molto equilibrata, tutelando di fatto la parte politica, la parte sanitaria, la parte imprenditoriale. Evidenzio che tale legge si è ispirata alla conferenza Stato Regioni del 2017 con il lavoro dell’allora sottosegretario Baretta.

Da tempo si aspetta la riforma del settore ma le corse, di sicuro, non portano ai migliori risultati. Meglio darsi un termine entro il quale attuare tale riforma”.

Così conclude il Presidente A.G.S.I. Pasquale Chiacchio.

PressGiochi