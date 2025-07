Chelsea – PSG: la finale dei sogni chiude il Mondiale per Club 2025

Dopo settimane di sfide avvincenti, sorprese e prestazioni di altissimo livello, la FIFA Club World Cup 2025 si prepara a vivere il suo atto conclusivo con una finale dal sapore tutto europeo: Chelsea e Paris Saint Germain si contenderanno il titolo di regina del mondo in una partita che promette qualità, tensione e spettacolo fino all’ultimo minuto. Due squadre diverse per storia e stile, ma accomunate da un percorso solido e convincente che le ha portate con pieno merito all’ultimo step del torneo.

Il Chelsea arriva a questa finale forte di una rosa profonda e completa, capace di affrontare ogni avversario con intensità, pragmatismo e soluzioni offensive sempre nuove. Dopo aver superato ai quarti il Palmeiras e aver piegato in semifinale la brillante Fluminense, i Blues hanno dimostrato non solo forza fisica e organizzazione tattica, ma anche la capacità di gestire i momenti chiave della partita con lucidità e freddezza. Il nuovo corso tecnico sembra ormai entrato nel vivo, e il Chelsea si presenta all’ultimo atto con l’ambizione di portare a Londra il secondo trofeo stagionale dopo la Conference League conquistata a maggio.

Dall’altra parte, il Paris Saint Germain ha mostrato un volto maturo e determinato, frutto del lavoro di Luis Enrique e dell’energia di un gruppo giovane, affamato e finalmente equilibrato. Il successo nei quarti contro il Monterrey e la prestazione maiuscola contro il Real Madrid in semifinale hanno confermato che questo PSG è molto più di una squadra di talenti: è una macchina ben oliata, che alterna giocate spettacolari a fasi di controllo totale del match. João Neves e Vitinha hanno brillato come fari in mezzo al campo, mentre in avanti la qualità non manca mai, con una batteria offensiva capace di inventare in ogni momento.

Per questo match i bookies di Betsson vedono i francesi nettamente favoriti con il segno 2 a 1.58, mentre il successo del Chelsea è bancato con l’1 a 5.10. Il pareggio è quotato a 4.30. L’Over 2,5 si gioca a 1.54, l’Under a 2.32; Goal a 1.62, No Goal a 2.15. Tra i risultati esatti abbiamo: l’ 1-1 quotato a 8.50, lo 0-1 bancato a 9.50 e l’1-3 a 12.00.

