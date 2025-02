Charles Mizzi (MGA) a PressGiochi: “Qualità e innovazione per fare di Malta un Hub strategico per il gaming”

“Il settore del gioco d’azzardo a Malta sta entrando in una fase più stabile e matura, riflettendo le tendenze globali più ampie. Nei prossimi cinque anni, vedo il settore continuare a consolidarsi attorno agli operatori con una presenza domestica e internazionale sostanziale, coloro che danno priorità alla conformità normativa, alla protezione dei consumatori e alla reputazione. La MGA ha posizionato con successo Malta come la giurisdizione di scelta per i principali operatori di gioco e rimaniamo impegnati a promuovere un ambiente che supporti l’innovazione mantenendo alti standard”.

Dopo l’approvazione da parte della Commissione europea alle regole del bando di gara per i giochi online in Italia, a cui Malta aveva presentato numerose osservazioni, PressGiochi MAG incontra in CEO della Malta Gaming Authority Charles Mizzi, per comprendere come l’isola del Mediterraneo sia determinata a muoversi come hub del gioco d’azzardo.

“Una delle aree chiave di crescita nel settore del gioco – ci spiega Mizzi – è il segmento business-to-business (B2B), che è stato un obiettivo strategico sin dalla revisione del Gaming Act nel 2018. Con 159 aziende B2B con licenza alla fine del 2023, un aumento del 133,8% dal 2018, questo segmento sta contribuendo alla creazione di posti di lavoro di alta qualità con profili di rischio più bassi, sottolineando l’attrattiva di Malta come hub per l’infrastruttura e l’innovazione nel gaming. L’Intelligenza Artificiale (IA) giocherà un ruolo sempre più trasformativo nel settore. La MGA supporta l’integrazione dell’IA e del machine learning per migliorare le misure di gioco responsabile. Riconoscendo i modelli di comportamento dei giocatori, come abitudini di scommessa insolite o aumento della frequenza di gioco, l’IA può aiutare gli operatori a intervenire precocemente, offrendo supporto e risorse ai giocatori a rischio. Questo non solo rafforza la protezione dei consumatori, ma migliora anche l’integrità complessiva del settore. Oltre al gioco responsabile, l’IA presenta opportunità per snellire le operazioni, migliorare la rilevazione delle frodi e personalizzare l’esperienza di gioco, rendendo l’industria più resiliente e adattabile.

L’evoluzione del settore è anche strettamente legata all’ecosistema economico più ampio di Malta, in particolare il turismo. La sovrapposizione tra questi settori offre opportunità per diversificare l’attrattiva turistica di Malta posizionando l’isola come un centro di eccellenza per l’innovazione nel gaming, eventi e conferenze. Questa sinergia può stimolare ulteriormente la crescita economica e solidificare la reputazione di Malta come giurisdizione leader sia per l’industria del gaming che per quella del tempo libero”.

Nel 2023, MGA ha ricevuto 4.011 richieste di assistenza da parte dei giocatori. Può approfondire le strategie che state sviluppando per migliorare la protezione dei giocatori, specialmente per le popolazioni vulnerabili?

“Gli sforzi continui per migliorare la protezione dei giocatori, in particolare per le popolazioni vulnerabili, sono di fondamentale importanza. Per affrontare questa sfida, la MGA sta adottando un approccio su più fronti e che si può definire proattivo e anche basato sui dati.

Una delle iniziative chiave è lo sviluppo di uno strumento di autovalutazione mirato ad aiutare gli individui a riconoscere se il gioco d’azzardo sta causando danni nelle loro vite. Questo strumento, attualmente in fase di sviluppo e basato su ricerche recenti e tendenze del settore, sarà disponibile sia in inglese che in maltese. Guiderà gli individui attraverso una serie di domande, fornendo raccomandazioni personalizzate e indirizzandoli verso i servizi di supporto adeguati.

Stiamo anche continuando a rafforzare il nostro quadro normativo affinando il nostro approccio di supervisione, con un focus sulle aree ad alto rischio”.

La MGA monitora da vicino l’implementazione delle misure di gioco responsabile da parte degli operatori, come i sistemi di monitoraggio comportamentale sulle aree ad alto rischio.

“La Mga controlla da vicino lo sviluppo delle misure per il gioco responsabile degli operatori, come il monitoraggio del comportamento, i meccanismi di autoesclusione e le partiche di marketing responsabile.

Questi strumenti sono essenziali per individuare tempestivamente i segnali di allarme di gioco problematico e consentire agli operatori di intervenire attivamente.

Ci assicuriamo inoltre che gli operatori con licenza maltese forniscano strumenti come i limiti di deposito sul conto gioco, i limiti di puntata, il controllo della realtà circostante, in modo da ricordare ai giocatori quanto sta durando quella sessione di gioco, a quanto ammontano le vincite o le perdite; insomma, aiutandoli a mantenere la consapevolezza e a promuovere un comportamento responsabile.

Il gruppo di Protezione dei Giocatori di MGA svolge un ruolo vitale nel controllare i licenziatari allo scopo di garantire la conformità alle normative sul gioco responsabile. Questi audit valutano l’efficacia e l’accessibilità dei programmi di auto-esclusione e di altri strumenti di protezione, e il team lavora a stretto contatto con gli operatori per fornire orientamenti sulle migliori pratiche e azioni correttive. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui gli operatori non solo soddisfino gli standard normativi, ma vadano oltre la conformità per promuovere una cultura del gioco responsabile.

Inoltre, MGA è attivamente coinvolta in più ampie iniziative europee, come gli sforzi dell’European Gaming and Betting Association (EGBA) per stabilire uno standard unificato per l’identificazione dei marcatori di danno. La nostra collaborazione con altri regolatori ed esperti del settore garantisce che siamo allineati con le migliori pratiche e le tendenze globali, migliorando la nostra capacità di proteggere efficacemente i giocatori. In effetti, i cinque marcatori di danno che avevamo introdotto nella nostra Direttiva sulla Protezione dei Giocatori nel 2023 sono strettamente allineati con questo”.

Mr. Mizzi, lei è arrivato alla Mga da circa un anno e in precedenza non aveva mai avuto a che fare con il settore del gambling. Come descriverebbe quest’esperienza?

“Il mio primo anno da CEO della Malta Gaming Authority è stato un viaggio affascinante e una bella sfida. Sapevo bene che entrando in un settore così complesso e dinamico come il gaming avrei dovuto affrontare un percorso di apprendimento. Molto del mio tempo e delle mie risorse le ho dedicate a capire le sfumature della regolamentazione e il più ampio contesto di questo settore; e mi sono appoggiato soprattutto sull’esperienza della squadra di MGA, che è stata determinante nell’aiutarmi in questo passaggio.

È vero che questo è il mio primo ruolo direttamente connesso al settore del gaming, ma la mia precedente esperienza come CEO della Residency Malta Agency (agenzia governativa che gestisce la concessione della residenza a Malta ndr.) mi ha fornito una base solida. Entrambe le organizzazioni operano in uno spazio che si trova fra il settore pubblico e il coinvolgimento degli stakeholder, affrontando sfide condivise come orientarsi tra le politiche del pubblico e affrontare i problemi di reperire i talenti e trattenerli.

Uno degli aspetti più gratificanti è stata l’opportunità di lavorare in MGA con un gruppo estremamente competente e dedito al suo lavoro. Grazie alla professionalità e la profonda conoscenza che hanno tutti, l’authority ha potuto mantenere una continuità nella direzione strategica e, insieme, ha migliorato le procedure operative e la competenza delle risorse umane”.

La Mga collabora con gli altri enti di regolamentazione per creare standard condivisi? In che modo?

“La collaborazione con gli enti regolatori internazionali è un fondamento del nostro approccio. Mancando un accordo tra le varie giurisdizioni per adottare un unico standard, comprendiamo che trovare un modo per allinearci e collaborare con i nostri omologhi è fondamentale per mantenere l’efficacia degli standard normativi anche superando i confini.

La MGA partecipa attivamente ai Memoranda of Understanding (MoUs) e gli accordi di scambio delle informazioni con le autority straniere. Questi accordi sono strumenti vitali per migliorare le nostre capacità di sorveglianza, garantire lo scambio di informazioni determinanti e promuovere la fiducia reciproca. Per esempio, la nostra partecipazione all’accordo di cooperazione EU/EEA per gli Stati membri consente lo scambio di informazioni organiche sui problemi che possono aver conseguenze sul settore del gaming.

Manteniamo una presenza sulle piattaforme internazionali, come il GREF (Gaming reguletors european forum) e la IAGR (International association of gaming regulators). Questi contesti danno l’opportunità di realizzare un dialogo costruttivo, scambiarsi le esperienze di best practices e contribuire allo sviluppo di standard coerenti nelle varie giurisdizioni. Partecipando a questi dibattiti stiamo in prima linea nell’elaborazione delle normative e nello sviluppo delle relazioni con gli altri regolatori.

Inoltre, organizziamo e partecipiamo regolarmente alle visite di scambio con i regolatori dalle giurisdizioni non regolamentate e quelle regolamentate di recente. Questo consente alla MGA di favorire le collaborazioni globali e di scambiare le informazioni per aumentare l’integrità e la sostenibilità complessiva del settore del gaming”.

Con le nuove regole UE “Pillar 2” che introducono un’aliquota fiscale minima del 15% per i gruppi multinazionali, come vede questo impatto sull’attrattività di Malta come hub dell’industria del gioco d’azzardo?

“Ritengo che Malta rimanga ben posizionata per continuare come hub principale per l’industria del gioco. Le misure fiscali certamente giocano un ruolo significativo nell’attrattività di Malta, e il Ministero delle Finanze ha riaffermato il suo impegno a garantire le migliori condizioni possibili per le imprese, incluse quelle nel settore del gioco. L’offerta complessiva di Malta va anche ben oltre le aliquote fiscali, in termini di ambiente di gioco stabile, competitivo e dinamico.

MGA lavora instancabilmente per preservare e rafforzare l’ecosistema del gioco, assicurando che Malta rimanga competitiva offrendo un quadro normativo robusto che è riconosciuto e rispettato a livello internazionale. Il nostro focus è sulla creazione di un ambiente sicuro, trasparente e favorevole alle imprese che attrae operatori di alta qualità. Questo, combinato con la posizione strategica di Malta, la forza lavoro qualificata e l’alto standard di vita, rende il paese un luogo attraente per le società di gioco per stabilirsi e operare.

Inoltre, il continuo investimento di Malta nell’innovazione, unito a un approccio normativo lungimirante, garantisce che il settore del gioco continui a evolversi in linea con le tendenze internazionali. L’impegno di MGA nel mantenere un alto livello di conformità normativa, promuovere le migliori pratiche del settore e supportare lo sviluppo di tecnologie emergenti, come l’AI, rafforza ulteriormente la reputazione di Malta come leader globale nel settore del gioco”.

Giampiero Moncada – PressGiochi MAG