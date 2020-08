Champions League, ultima chiamata per la Juventus. I bianconeri alle Final Eight di Lisbona a 1.80 su Sisal Matchpoint

La Juventus, archiviato il nono scudetto consecutivo, si rituffa nella Champions League con l’obiettivo dichiarato di riportare a Torino un trofeo che manca dal 1996. La squadra di Sarri deve però superare l’ostacolo Olympique Lione, che nella gara di andata dello scorso febbraio si è imposto per 1 a 0 e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, ha buone chance di imporsi: la vittoria della Juventus si gioca a 1.44, si sale a 7.50 per il successo dei francesi allo Stadium, mentre il pareggio è a 4.50. I Campioni d’Italia sono favoriti anche nelle quote per il passaggio del turno, ma in questo caso le quote sono molto vicine, a 1.80 i bianconeri contro il 2.00 del Lione. Gli scommettitori credono nel passaggio turno juventino, su cui ha puntato il 90%.

Il risultato di 1-0, lo stesso dell’andata, porterebbe le squadre ai supplementari, opzione proposta a 6.75, mentre l’idea dei calci di rigore si gioca a 16.00. Per Sarri c’è il dubbio Dybala, mentre Ronaldo è pronto a trascinare la squadra alle Final Eight: CR7 è l’uomo della Coppa, la sua rete sembra certa, a 1.70, per una doppietta si sale a 4.40 mentre il gol in entrambi i tempi è un’idea a 7.50. Tra i francesi, attenzione a Depay, autore di 5 gol in 5 match di Champions, il suo sigillo vale 4.00. Per la vittoria della Champions League, la Juventus parte indietro, il suo trionfo è infatti a 12.00. Davanti ai bianconeri ci sono Bayern Monaco e Manchester City, le due favorite a 4.50, il Paris Saint Germain, a 6.00 e persino l’Atalanta, a 9.00, alla stessa quota dell’Atletico Madrid. Nella vittoria della Champions della Juventus, crede il 35% degli scommettitori.

PressGiochi