Champions League: sfide decisive verso Wembley con Inter e PSG a caccia della finale

L’Inter e il Barcellona si affrontano con la vittoria dei blaugrana data a 2.25 mentre per Paris Saint- Germain-Arsenal i bookies propongono la squadra di casa vittoriosa a 2.10

La Champions League entra nel vivo con le semifinali di ritorno, pronte a decidere le due finaliste della competizione più prestigiosa d’Europa. Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain e Arsenal si giocheranno tutto in un doppio confronto che promette emozioni, spettacolo e, secondo i bookmaker, grande equilibrio.

A San Siro l’Inter ospita il Barcellona con l’obiettivo di staccare il pass per la Finale di Monaco, dopo lo spettacolare 3-3 ottenuto nella gara di andata. I nerazzurri di Simone Inzaghi, spinti dal calore del pubblico e da una prestazione incoraggiante nel weekend di campionato, vogliono scrivere un’altra storica pagina europea. Per i bookies di Betsson il match di ritorno vede il Barcellona leggermente favorito con il segno 2 dato a 2.25, mentre la vittoria dell’Inter è bancata con l’1 a 2.90; la X è attesa a 3.90. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.40, il No Goal è atteso a 2.72; l’Over 2,5 si attesta a 1.43 mentre l’Under 2,5 a 2.65. Per i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 8.25; lo segue l’1-2 proposto a 10.00, e il 2-2, quotato a 11:00.

Al Parco dei Principi invece, il Paris Saint-Germain accoglierà l’Arsenal, forte dello 0-1 ottenuto in terra inglese. La squadra di Luis Enrique coi suoi straordinari interpreti offensivi si prepara ad affrontare i Gunners di Arteta, già capaci di sbancare il Santiago Bernabeu sancendo l’inaspettata eliminazione dei Galacticos. Per questo match i pronostici di Betsson offrono l’1 della squadra di casa a 2.10, la X viene data a 3.70, mentre la vittoria dell’Arsenal è bancata a 3.40. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 2.15, l’Over 2,5 si attesta a 1.63; il Goal è bancato a 1.56 e il No Goal è quotato a 2.28. Per i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 7.00; lo segue il 2-1 proposto a 9.25 e l’1-0 quotato a 10.50.

PressGiochi