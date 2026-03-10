Champions League, scattano gli ottavi: l’Atalanta sfida il Bayern, finale anticipata tra Real e City

Le notti magiche di Champions League entrano nel vivo con le attesissime sfide di andata degli ottavi di finale. Chiuso l’intenso capitolo dei play-off, il torneo alza decisamente l’asticella, incrociando il cammino delle formazioni sopravvissute agli spareggi con quello delle superpotenze europee qualificatesi direttamente grazie ai piazzamenti nella top 8 della League Phase. Se per l’Atalanta, unica italiana rimasta, il calendario ha riservato un banco di prova durissimo, il resto del cartellone continentale non è da meno: il programma regala infatti scontri titanici e incroci storici in cui i pronostici dei bookmaker viaggiano sul filo del rasoio. L’Europa del grande calcio è pronta ad accendere i riflettori per serate di puro spettacolo e adrenalina.

Atalanta-Bayern Monaco è la sfida tra la tenacia nerazzurra e l’assoluta solidità bavarese. I bergamaschi arrivano a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo: dopo aver perso per 2-0 l’andata dei play-off a Dortmund contro il Borussia, l’Atalanta ha compiuto un vero e proprio capolavoro al ritorno, vincendo in casa per 4-1 e staccando il pass per gli ottavi. Di fronte, però, ci sarà un ostacolo enorme. Il Bayern Monaco, che si è qualificato direttamente agli ottavi chiudendo la League Phase al secondo posto assoluto, con un ruolino di marcia quasi perfetto: 21 punti conquistati in 8 partite, frutto di 7 vittorie e 1 sola sconfitta, impreziositi da ben 22 reti segnate e solo 8 subite. In un match che si preannuncia infuocato, le quote vedono i tedeschi favoriti: il segno 1 è proposto a 4.50, il colpo esterno del Bayern Monaco a 1.68, mentre il pareggio paga 4.30. Considerando l’attitudine offensiva di entrambe le formazioni ci si attende una gara ricca di reti: l’Over 2.5 è dato a 1.47, l’Under 2.5 a 2.50, con il Goal offerto a 1.54 e il No Goal a 2.40.

Newcastle-Barcellona mette di fronte due squadre dallo strapotere offensivo. I Magpies approdano agli ottavi in assoluta scioltezza: nel turno di play-off hanno letteralmente travolto il Qarabag con un punteggio complessivo di 9-3. Ad attenderli c’è però il Barcellona, qualificatosi direttamente grazie al quinto posto nella League Phase con 16 punti, frutto di 5 vittorie e 1 pareggio, ed esibendo un attacco esplosivo da ben 22 reti. Per questa affascinante sfida le quote sono molto equilibrate: il segno 1 è proposto a 2.65, il successo esterno del Barcellona a 2.45, mentre la X paga 3.80. Sul fronte delle reti: l’Over 2.5 è dato a 1.39, l’Under 2.5 a 2.80, con il Goal offerto a 1.37 e il No Goal a 2.95.

PSG-Chelsea è diventato un classico del calcio europeo e mondiale, i due club si sono infatti sfidati nella finale della prima edizione del nuovo mondiale per club. I parigini hanno dovuto sudare per conquistare il pass per gli ottavi, superando il Monaco in un tiratissimo derby francese ai play-off: decisiva la vittoria per 3-2 all’andata nel Principato, difesa poi con un rocambolesco 2-2 casalingo al ritorno. Ora l’asticella si alza contro il Chelsea, che ha strappato la qualificazione diretta chiudendo la League Phase in sesta posizione a quota 16, mostrando grande cinismo con 17 gol fatti e 10 subiti. Al Parco dei Principi si preannuncia battaglia: il segno 1 si gioca a 1.96, la vittoria del Chelsea a 3.65, e il segno X a 3.75. Per quanto riguarda le marcature, l’Over 2.5 è a 1.56, l’Under 2.5 a 2.29, il Goal a 1.54 e il No Goal a 2.40.

Real Madrid-Manchester City è una sorta di finale anticipata che infiamma il tabellone degli ottavi. I Blancos arrivano a questo scontro titanico dopo aver superato il Benfica nei play-off con la consueta solidità, imponendosi per 1-0 in Portogallo all’andata e chiudendo i conti con un 2-1 al Bernabéu. La squadra spagnola dovrà ora vedersela contro il Manchester City, approdato alla fase a eliminazione diretta dal tabellone principale grazie all’ottavo (e ultimo) posto utile nella League Phase. In questa supersfida ogni pronostico potrebbe essere capovolto: il successo del Real Madrid vale 3.45, il blitz del Manchester City è dato a 2.00, mentre il pareggio si attesta a 3.75. Riguardo lo spettacolo in campo: l’Over 2.5 è offerto a 1.56, l’Under 2.5 a 2.29, con quota Goal a 1.53 e No Goal a 2.40.

PressGiochi