Champions League – Real Madrid-Manchester City: spettacolo al Bernabeu. Vinicius, primo marcatore a 6,00 su Sisal.it, sfida Haaland

Il mercoledì di Champions League vivrà il suo apice al Santiago Bernabeu con il Real Madrid che ospita il Manchester City. I Blancos provano a fermare i Citizens in un match che, nei 15 precedenti, ha sempre regalato gol e spettacolo. Gli esperti Sisal, per l’andata degli ottavi di finale, vedono favoriti gli inglesi a 1,95 rispetto al 3,50 degli spagnoli con il pareggio in quota a 3,75. Le due squadre si sono già sfidate, sullo stesso terreno di gioco, nella Phase League con il City che si è imposto per 2-1. Lo stesso risultato esatto si gioca a 8,50 in favore dei ragazzi di Guardiola mentre pagherebbe 12 volte la posta quello per Vinicius e compagni. Un Ribaltone, come nel match del dicembre scorso, è in quota a 5,50 mentre lo scenario in cui sia Real che City possano effettuare almeno 5 tiri in porta è dato a 2,40. Tante azioni offensive possono generare tanti corner: vederne almeno 13 complessive è ipotesi offerta a 3,75. Spettacolo sì ma l’intensità? Non mancherà di certo e allora occhio a un eventuale rigore, a 2,75, ma anche ai cartellini: vedere l’arbitro che punisce le due formazioni con almeno due cartellini ciascuna si gioca a 2,10.

Nonostante Kylian Mbappé sia ancora in forse, non mancheranno le stelle sul terreno di gioco: Vinicus vuole provare a spaccare subito la partita e vederlo primo marcatore è ipotesi offerta a 6,00. Al fianco del brasiliano potrebbe giocare il giovane Gonzalo Garcia, 6 gol e 2 assist in stagione: lo spagnolo che sfoggia una prestazione con una rete o un passaggio vincente si gioca a 2,50.

Ventinove gol, di cui 7 in Champions e uno proprio ai Blancos, e 7 assist: questo il biglietto da visita di Erling Haaland. Il norvegese rimane il pericolo numero 1 per la difesa madrilena visto che l’ennesima marcatura stagionale è in quota a 1,80. Ma Rudiger e compagni dovranno guardarsi anche da Antoine Semenyo: il ghanese nel tabellino dei marcatori è dato a 2,75.

PressGiochi