Champions League: Real Madrid-Manchester City, finale anticipata

Le migliori quattro d’europa, tra di loro ci sono due italiane, iniziano domani la marcia di avvicinamento alla finale di istanbul che, sabato 10 giugno, assegnerà la Champions League. Domani sera, al Santiago Bernabeu, va in scena la semifinale di andata tra i campioni in carica del Real Madrid e il Manchester City, secondo molti una sorta di finale anticipata. Se il bilancio generale tra Blancos e citizens si trovano, è in perfetta parità, tre vittorie a testa e due pareggi, la bilancia pende tutta dalla parte degli spagnoli per ciò che riguarda gli incroci in semifinale: due volte Real e City si sono incontrate a questo punto del torneo e due volte hanno avuto la meglio gli iberici. Inoltre in entrambe le occasioni, 2016 e 2022, i bianchi di Spagna hanno poi alzato il trofeo. Stavolta però gli esperti Sisal vedono favoriti gli inglesi a 2,20 contro il 3,20 della formazione di ancelotti mentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. La combo goal + over 2,5, in quota a 1,80, appare molto probabile poiché si sfidano il primo e il secondo attacco della manifestazione. In questa girandola di reti ed emozioni, il Ribaltone, offerto a 6,25 e uscito già in tre occasioni, è nelle corde del match.

Tanti, tantissimi i protagonisti che potrebbero decidere la sfida tra Real Madrid e Manchester City: Erling Haaland, capocannoniere della Champions con 12 reti, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di 1,85. Accanto a lui Riyad Mahrez, a segno a 3,00, il quale sa come fa male ai Blancos. Sul versante opposto però c’è un signore presente sin dal primo incrocio tra le due squadre e che è il marcatore all time della sfida con sei reti: Karim Benzema. La settima marcatura del capitano dei blancos è offerta a 2,25 mentre Rodrygo, protagonista con una doppietta decisiva lo scorso anno, ancora a segno contro la formazione di guardiola pagherebbe 4 volte la posta.

