Champions League: questa settimana i match di ritorno!

Prosegue la Champions League con i match di ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi. Questa sera, martedì 18 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si affronteranno Milan e Feyenoord. Se in Champions la squadra di Conceicao ha incassato una sconfitta nell’ultimo match, in Serie A ha invece battuto il Verona per 1-0; gli uomini di Bosschaart arrivano al match in leggero vantaggio, dopo la vittoria nella partita di andata per 1-0, mentre sono reduci da un pareggio 0-0 sul campo del NAC Breda per quel che riguarda il campionato olandese. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono i rossoneri vittoriosi con il segno 1 dato a 1.42, cifra decisamente inferiore al 2, bancato a 6.85; la X è attesa a 4.80. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.84, il No Goal è atteso a 1.86; l’Over 2,5 è quotato a 1.61, l’Under 2,5 si attesta a 2.18. Per i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 7.25, l’1-0 è atteso a 8.00, mentre il 2-1 è dato a 8.75. Tutti gli altri esiti sono superiori a 9.25.

Sempre stasera il Gewiss Stadium sarà teatro di un altro match importante: Atalanta – Club Brugge. Nel match di andata di mercoledì scorso, la squadra di Hayen si è portata a casa la vittoria per 2-1. Per questo match i pronostici di Betsson offrono l’1 della squadra di Gasperini a 1.54, la X viene data a 4.35, mentre il segno 2 della squadra di casa è bancato a 5.60. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.61, l’Under 2,5 si attesta a 2.18; il Goal è bancato a 1.73 e il No Goal è quotato a 2.00.

All’Allianz Arena di Monaco questa sera si terrà il match tra Bayern Monaco e Celtic. Gli uomini di Kompany proseguono verso gli ottavi dopo aver vinto 2-1 contro gli scozzesi a Glasgow lo scorso mercoledì; la squadra di Rodgers ha incassato una sconfitta in Champions nell’ultimo match, ma arriva da una vittoria in casa in campionato scozzese. I bookies propongono la squadra tedesca in netto vantaggio con segno 1 bancato a 1.15, mentre il 2 è dato decisamente più alto a 14.00. La X è attesa a 8.25. L’Over 2,5 viene quotato a 1.26, l’Under 2,5 si attesta a 3.50; il Goal è bancato a 1.81 e il No Goal è proposto a 1.90.

Favorito anche il PSV Eindhoven nella partita contro la Juventus, per la quale i pronostici di Betsson offrono l’1 di casa a 2.30, la X a 3.60 e il 2 della Vecchia Signora a 2.87. Prendendo in esame i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.00, il 2-1 è quotato a 9.75, mentre l’1-0 e l’1-2 sono bancati entrambi a 11.00.

Mercoledì 19 febbraio al Estadio Santiago Bernabeu si giocherà Real Madrid – Manchester City, che nel match di andata sul suolo inglese ha visto gli uomini di Ancelotti imporsi 3-2. Per questa partita i pronostici di Betsson offrono l’1 dei blancos a 1.92, la X viene data a 4.15, mentre il segno 2 è bancato a 3.35. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.30, l’Under 2,5 si attesta a 3.20; il Goal è bancato a 1.32 e il No Goal è quotato a 3.10.

PressGiochi