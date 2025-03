Champions League: questa sera Inter – Feyenoord infiamma lo stadio Giuseppe Meazza

Inter e Feyenoord si affrontano con la vittoria nerazzurra data a 1.36; per la sfida di ritorno Atletico Madrid – Real Madrid i bookies propongono la squadra di casa vittoriosa a 2.55; Arsenal e PSV si scontrano con l’1 della squadra inglese atteso a 1.42; per Liverpool – PSG si prevede la vittoria di casa a 2.30.

Questa sera, martedì 11 marzo riprende la Champions League con i match valevoli per le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Allo stadio Giuseppe Meazza si terrà un emozionante Inter – Feyenoord. La squadra di Inzaghi si è imposta per 2-0 alla partita di andata, un successo che si inserisce nella scia positiva che i nerazzurri stanno vivendo in Serie A, dove sono posizionati in cima alla classifica; il team ospite, che sperava di ripetere l’impresa fatta contro il Milan, spera di rilanciarsi questa sera davanti al pubblico italiano. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 1 dato a 1.36, cifra decisamente inferiore al 2, bancato a 8.50; la X è attesa a 5.30. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.97, il No Goal è atteso a 1.75; l’Over 2,5 è quotato a 1.62, l’Under 2,5 si attesta a 2.16. Per i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 6.60; lo seguono l’1-0, proposto a 7.50, e il 3-0, quotato a 8.50.

Mercoledì 12 marzo si terrà il derby Atletico Madrid – Real Madrid: la sfida che decreterà chi avrà accesso ai quarti di finale. Gli uomini di Ancelotti si presentano a questo match dopo la vittoria all’andata; la squadra di Simeone spera ribaltare l’esito della gara della settimana scorsa. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 2.55, mentre il segno 2 è dato poco più alto a 2.70. La X è attesa a 3.60. L’Over 2,5 viene dato a 1.63, l’Under 2,5 si attesta a 2.15; il Goal è bancato a 1.53 e il No Goal è quotato a 2.35. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.85, mentre tutti gli altri esiti sono superiori a 10.00.

Favorito anche l’Arsenal nella partita di ritorno contro il PSV Eindhoven, per la quale i pronostici di Betsson offrono l’1 a 1.42, la X a 4.95 e il 2 a 7.60. L’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono dati rispettivamente a 1.68 e 2.05; il Goal è quotato 1.96, mentre il No Goal è bancato a 1.75. Prendendo in esame i risultati esatti, il 2-0 è atteso a 6.75, l’1-0 è quotato a 7.25 e il 2-1 è previsto a 8.75.

Per Liverpool – PSG, i bookies di Betsson offrono l’1 degli inglesi a 2.30, la X a 3.90, mentre il 2 è dato a 2.90. Prendendo in esame i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.75 e il 2-1 è quotato a 9.75; tutti gli altri risultati sono superiori a 14.50.

