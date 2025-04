Champions League – PSG favorito ma l’Aston Villa sogna la rimonta

La Champions League sta per definire le magnifiche quattro che si contenderanno il titolo continentale. Martedì 15 partono le gare di ritorno dei quarti di finale con due big match molto diversi tra loro, visto l’esito delle partite di andata, ma che promettono spettacolo entrambe. A Birmingham, l’Aston Villa fa affidamento sullo stadio di casa, e sui suoi tifosi, per provare a ribaltare il risultato del Parco dei Principi dove il PSG si è imposto per 3-1. Secondo gli esperti Sisal, i transalpini partono favoriti a 2,10 rispetto al 3,25 dei Villans mentre si sale fino a 3,75 per il pareggio. PSG che “vede” la semifinale tanto che il passaggio turno è offerto a 1,05 con l’impresa dei ragazzi di Emery che pagherebbe 9 volte la posta. L’ipotesi che la sfida si prolunghi ai supplementari è data a 10 mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 19. Barcola e compagni favoriti ma attenzione perché in casa i britannici si trasformano: infatti l’Aston Villa passa in vantaggio da nove gare interne consecutive e, nella campagna europea al Villa Park, ha subito gol solo dal Celtic. Premesso ciò, i padroni di casa che segnano per primi si giocano a 2,25 rispetto all’1,75 dei parigini mentre un risultato esatto di 2-0 è in quota a 12 per il PSG contro il 20 dei Villans. Tanti i protagonisti attesi: i beniamini di casa si affidano a Ollie Watkins, in gol a 3,50, e Marco Asensio, gol o assist a 2,35; Luis Enrique punta su Ousmane Dembelé, a segno a 2,25, e Khvicha Kvaratskhelia, nel tabellino dei marcatori a 2,75.

Una partita completamente diversa andrà in scena all’Induna Park di Dortmund dove il Borussia ospita un Barcellona che arriva in Germania forte del 4-0 della scorsa settimana. I catalani, per gli esperti Sisal, sono favoritissimi anche nella gara di ritorno a 1,80 rispetto al 3,75 dei gialloneri mentre il pareggio si gioca a 4,00. Blaugrana che sfidano da imbattuti, 4 vittorie e 2 pareggi, il Borussia: ci si aspetta una gara divertente e ricca di reti tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 1,50. Tante marcature potrebbero scaturire in mille modi: una rete fuori area, a 3,25; un gol dalla panchina, a 2,50, ma anche un’autorete, a 9,00, non sono da escludere. Al pari di un Ribaltone che pagherebbe 5 volte la posta. Robert Lewandowski, a 4,25, è pronto a dare l’ennesimo dispiacere ai suoi ex tifosi mentre Lamine Yamal, gol o assist a 1,60, vuole continuare a regalare spettacolo. Il Borussia ha in Serhou Guirassy, in quota a 2,50, e Karim Adeyemi, a segno a 5,00, le due punte di diamante.

PressGiochi