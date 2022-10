Champions League. Per l’Inter imperativi i 3 punti: nerazzurri a 1,12, su Sisal.it, con il Viktoria Plzen. Napoli, vittoria per il primato

All’Inter mancano tre punti per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e la squadra di Inzaghi ha a disposizione un vero e proprio match point nella sfida con il Viktoria Plzen, fanalino di coda del gruppo, ultima in classifica con 0 punti e peggior difesa della competizione (insieme ai Rangers). L’unico precedente tra le due squadre è quello del match d’andata, vinto 2-0 dai nerazzurri che si erano imposti grazie alle reti di Dzeko e Dumfries. Anche stavolta, la squadra di Inzaghi sembra avere la strada in discesa, gli esperti Sisal infatti favoriscono nettamente i nerazzurri, vincenti a un rasoterra 1,12, il blitz della formazione ceca a San Siro sa di mission impossible, data a 22,00, il pareggio è al 9,00. Il divario in campo tra le due squadre fa pensare a un successo interista senza subire reti, a 1,50, e con più di due gol della compagine interista, a 1,70. Lautaro Martinez spera di proseguire il momento d’oro: il primo gol a San Siro in questa edizione di Champions vale 1,75, leggermente in vantaggio sul compagno di reparto Edin Dzeko, a 2,00. L’Inter ha la qualificazione in tasca, il passaggio agli ottavi è infatti a 1,05 mentre il primo posto nel Gruppo C sembra appannaggio esclusivo del Bayern Monaco, a un rasoterra 1,01, contro il 12,00 riservato ai nerazzurri.

Procede a gonfie vele il cammino del Napoli in Champions League, gli azzurri hanno già conquistato la qualificazione agli ottavi e sono saldamente al comando del Gruppo A, a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Al Maradona arrivano i Rangers, i partenopei, vincendo, possono conquistare con una gara di anticipo la vittoria del proprio raggruppamento e, per gli esperti Sisal, hanno ottime probabilità: l’affermazione del Napoli è infatti a 1,22, per la vittoria degli scozzesi si sale a 15,00, il pareggio è a 6,00. Il primo posto nel girone, di conseguenza, vale 1,05 mentre il sorpasso del Liverpool è a 7,50. In attacco, probabile spazio a Simeone che nelle ultime tre gare è rimasto a guardare gioire i suoi compagni dalla panchina: stavolta ad esultare potrebbe essere proprio lui, in gol a 2,00, l’ipotesi che segni di testa è a 5,00. Occhio agli episodi: il calcio di rigore è a 2,75, un gol da fuori area a 3,00.

