Champions League. Occhi puntati sul Derby spagnolo Barcellona – Atletico Madrid: blaugrana favoriti a 1,52 su Sisal.it

Spagna protagonista nei quarti di finale di Champions League, con Barcellona e Atletico Madrid che si sfidano in un derby dove in palio c’è un posto tra le prime 4 d’Europa. La gara d’andata va in scena al Camp Nou, i padroni di casa, saldamente al comando della Liga, puntano a raggiungere la finale dopo averla persa per un soffio lo scorso anno contro l’Inter e, per gli esperti di Sisal, sono in vantaggio: la vittoria blaugrana è infatti proposta a 1,52 con il successo dei Colchoneros che, reduci da tre ko consecutivi, sono a 5,25 e il pareggio a 5,00. Barcellona favorito anche in ottica passaggio turno, con il pass per la semifinale a 1,35 contro il 3,25 proposto per gli uomini di Simeone. La squadra di Flick è quella che, con 73 reti, ha segnato più di tutte in questa edizione della Champions, ma non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite: probabile vedere segnare entrambe le formazioni, ipotesi a 1,45, con l’Over 2,50 a 1,33. Lamine Yamal è tra i protagonisti di questa Champions, con cinque gol e quattro assist in otto partite gare: nel caso di gol o assist in questo match, diventerà il giocatore più giovane ad aver partecipato a più di 10 azioni in una singola edizione, superando l’attuale record di Erling Haaland: l’ipotesi è a 2,00. Flick dovrebbe rilanciare Robert Lewandowski dal primo minuto e la sua rete vale 1,80. Simeone, dall’altra parte, sulla coppia Alvarez – Griezmann, rispettivamente a 3,25 e 3,75.

Il Paris Saint Germain, campione in carica, ospita il Liverpool che, dopo aver abdicato in Premier, punta alla Coppa per salvare la stagione. Scontro tra titani che gli esperti Sisal assegnano ai padroni di casa, avanti a 1,75, il blitz dei Reds al Parco dei Principi è a 4,25, il segno X è a 4,00. Campioni d’Europa avanti anche per il passaggio turno, a 1,52 contro il 2,55 del Liverpool. Luis Enrique può contare sulla rosa al completo, impossibile rinunciare al Pallone d’Oro Dembelé, in gol a 2,00, ma occhio anche a Kvaratskhelia 7 reti e 4 assist nella competizione, a 2,40. Non si può poi non menzionare Vitinha, il regista che sta facendo la differenza, un suo assist è a 3,25. Non è da meno la formazione che può schierare Slot, i Reds si affidano a Salah, a 3,50, Ekitike, a 3,00 e Wirtz, a 5,00 ma è Szoboszlai il miglior marcatore (5 reti) e assistman(4 assist) dei Reds in questa Champions League: un suo gol o assist si giocano a 3,00.

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