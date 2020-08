Champions League: nessuna sorpresa per i bookmaker di Sisal Matchpoint. La finale più probabile è tra Psg e Bayern Monaco

La prima semifinale di questa sorprendente edizione della Champions League è la sfida tra una outsider e una favoritissima: da una parte il Lipsia, protagonista di una cavalcata clamorosa in cui ha eliminato pezzi da novanta come Tottenham e Atletico Madrid; dall’altra il Psg, in semifinale grazie alla rimonta sull’Atalanta che torna a giocarsi una finale dopo 25 anni e si presenta come una delle principali indiziate per la conquista della Coppa. Le quote di Sisal Matchpoint non lasciano scampo ai tedeschi, i parigini sono nettamente avanti, a 1.80, l’impresa del Lipsia vale 4.20, il pareggio nei 90 minuti si gioca a 4.00. Psg favorito anche per la conquista della finale, a un rasoterra 1.40 contro il 3.00 del Lipsia. Tuchel può contare sui campionissimi Mbappé e Neymar, i più indiziati a essere decisivi nel match: la rete del francese è a 2.00, più facile il gol di destro, a 2.75, che di sinistro, a 5.00. Il sigillo del brasiliano vale 2.25, e potrebbe essere da fuori area, opzione a 4.50. Sul tabellone Matchpoint si può puntare anche su quale squadra avrà un rigore a favore, più probabile quello ai francesi, a 4.00, che ai tedeschi, a 6.00. E, a proposito di rigori, la possibilità che entrambi i portieri parino un tiro dal dischetto è data a 12.00.

L’altra finalista verrà decisa dal match tra il Lione e il Bayern Monaco, i francesi di Garcia sono la rivelazione di questa edizione della Champions e, dopo le eliminazioni eccellenti di Juventus e Manchester City, ora puntano a fare fuori un’altra big. L’impresa però non è delle più semplici, il Bayern Monaco infatti sembra imbattibile, come dimostra anche la vittoria per 8 a 2 che ha affossato il Barcellona. Le quote pendono nettamente dalla parte dei tedeschi, la cui vittoria nei 90 minuti è a un rasoterra 1.25, si sale a ben 11 volte la posta per un’altra impresa del Lione, il pareggio è a 6.50. Pochi i dubbi anche sulla conquista della finale dei bavaresi, a 1.10 contro il 7.50 dei francesi. Il Bayern Monaco si presenta alla sfida con un attacco straordinario guidato da Lewandowski, capocannoniere del torneo con 14 gol e a caccia del record di Ronaldo in Champions, a quota 17 reti. Un altro gol del polacco sembra scontato, a 1.40, probabile la doppietta a 2.90. Occhio anche a Gnabry terzo miglior goleador con 7 reti, la sua firma è proposta a 2.00. Il protagonista della vittoria del Lione sul City è stato Moussa Dembelé che, entrato dalla panchina, ha mandato ko gli inglesi con una doppietta nel giro di otto minuti: il francese vuole ripetersi ma anche stavolta non dovrebbe partire titolare, si punta dunque sull’opzione entra e segna, data a 6.50. Il Lione se la vedrà con la squadra favorita numero uno per la vittoria del trofeo: il Bayern Monaco punta al Triplete e la vittoria della Champions è data a 1.57. Il Lione invece, è la squadra che ha meno chance di vincere la Coppa dalle grandi orecchie, un’idea che si gioca a 16.00.

PressGiochi