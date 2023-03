Champions League. Napoli sogna di ripetere l’impresa dell’Inter di Mou

Sono passati esattamente 13 anni da quando l’Italia del calcio è salita per l’ultima volta sul trono d’Europa. La famosa Inter del Triplete, quella con Samuel, Zanetti, Eto’o e Milito guidati in panchina da José Mourinho, trionfò in Champions League battendo in finale, nella notte di Madrid, il Bayern Monaco. Da quel momento il massimo trofeo continentale è diventato tabù per le formazioni tricolori ma quest’anno la musica potrebbe cambiare. Tre delle otto formazioni giunte

ai quarti di finale provengono dalla Serie A e, per come si è composto il tabellone, ci sono grandissime possibilità che almeno una tra Napoli, Inter e Milan possa raggiungere la finale di Istanbul. Gli esperti Sisal vedono la formazione di Spalletti la più accreditata per centrare l’obiettivo finale vista la quota di 4,50, seconda solo al Manchester City di Guardiola, campione d’Europa a 3,50, ma che avrà un percorso più complicato rispetto a Osimhen e compagni. Il Napoli, che nei quarti di finale affronterà il Milan, ha grandi chance di arrivare all’atto finale della Champions

League tanto che vederlo tra le finaliste della competizione è dato a 2,00.

Partono più indietro sia il Milan che l’Inter. I Campioni d’Italia in carica sognano di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie per l’ottava volta, a distanza di 16 anni dall’ultimo trofeo. I rossoneri poi hanno una ragione in più per trionfare, il successo pagherebbe 16 volte la posta: proprio nello stadio olimpico Atatürk il Milan subì una rimonta clamorosa da parte del Liverpool, nel 2005, perdendo la coppa ai rigori dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0. L’approdo in finale del Milan si gioca invece a 6,00.

Sono appaiati in quota ai cugini del Milan, i nerazzurri dell’Inter che, come detto, non festeggiano un trionfo in Champions League dalla famosa notte di Madrid. Gli uomini di Inzaghi, finalisti a 5,00, dovranno prima eliminare il Benfica nei quarti per poi incrociare in un derby tricolore la vincente tra i rossoneri e il Napoli.

La presenza di tre formazioni della Serie A rende l’Italia la seconda nazione favorita ad alzare il trofeo: davanti a tutti c’è sempre l’Inghilterra, a 2,85, che presenta Manchester City e Chelsea, segue l’Italia a 3,00 mentre la Germania chiude il podio delle favorite a 5,00.

PressGiochi