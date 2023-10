Champions League. Milan, abbatti il Muro Giallo del Borussia

Sgretolare il Muro Giallo dell’Induna Park e portare a casa tre punti fondamentali per il passaggio nel girone. Il Milan vola in Germania dove, domani sera, sfida il Borussia Dortmund nella seconda giornata di Champions League. Impresa non facile per i ragazzi di Pioli chiamati a un risultato di prestigio dopo il pareggio interno con il Newcastle. I giocatori della Ruhr, per gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,40 contro il 2,90 dei rossoneri mentre si sale a 3,50 per il pareggio.

I due incroci più recenti tra Borussia Dortmund e Milan, datati 2003, sono terminati entrambi 1-0 con due vittorie in trasferta: lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 10 per i padroni di casa mentre quello a favore di Maignan e compagni è dato a 11. Partita tesa, con i punti che peseranno il doppio e ogni situazione potrebbe risultare decisiva: un calcio di rigore è in quota a 2,70, mentre un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. Se la sfida tra numeri 9, Sébastien Haller per il Borussia e Olivier Giroud per il Milan, è data alla pari, a 3,00, gli occhi di tutti, inevitabilmente, saranno su Christian Pulisic, nuovo gioiello del Milan, ma cresciuto calcisticamente tra i gialloneri. Lo statunitense ha messo insieme 152 partite, 33 reti e 39 assist, tra giovanili e prima squadra del Borussia: il più classico dei gol dell’ex si gioca a 5,00.

Trasferta insidiosa anche per la Lazio che vola a Glasgow contro il Celtic. Nessuna delle due formazioni può permettersi di sbagliare se non vuole rischiare di compromettere il cammino in Champions League. Gli esperti Sisal ritengono i biancocelesti favoriti a 2,40 rispetto al 2,90 degli scozzesi con il pareggio offerto a 3,50. L’Over, a 1,72, si fa preferire all’Under, a 2,05, visti anche i precedenti tra le due squadre. Precedenti che risalgono a 4 anni fa e parlano di due rimonte: normale che il Ribaltone, a 6,50, possa fare la sua comparsa nel corso del match. Quattro i superstiti della squadra che si presentò al Celtic Park: Lazzari, Patric, Cataldi e Ciro Immobile. Sarà proprio il capitano, che ai biancoverdi segnò all’Olimpico, a tentare di portare la Lazio alla vittoria: la rete del numero 17 si gioca a 2,75. Anche Mattia Zaccagni vuole tornare ai livelli della passata stagione, magari con un assist offerto a 5,00. Provedel e compagni dovranno guardarsi da due pericoli in particolare: Kyogo Furuhashi, in gol a 3,00, e Matt O’Riley, rivelazione dell’anno con 5 reti e 2 assist stagionali: un’altra marcatura o un passaggio vincente del centrocampista danese è in quota a 3,00.

PressGiochi