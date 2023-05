Champions League: Manchester City e Inter in finale

Sembra una sfida dall’esito già scritto la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Non si può non pensarlo dopo aver visto i Citizens travolgere per 4 a 0 nella semifinale di ritorno il Real Madrid – 5 Champions negli ultimi 9 anni, 11 semifinali negli ultimi 13 – eppure annichilito dalla colossale prestazione degli inglesi. A Istanbul ci sarà Guardiola da una parte, che arriva alla quarta finale e cerca il terzo successo della sua carriera, che sarebbe il primo con il City dopo esserci andato vicino nelle ultime 4 stagioni, con due semifinali e due finali; dall’altra Inzaghi, alla sua prima finale di Champions, che può diventare il primo italiano a portare l’Inter sul tetto d’Europa. Per gli esperti di Sisal la strada per i nerazzurri è in salita, il City è infatti favorito con la vittoria nei 90 minuti a 1,47, si sale a 6,50 per il successo interista, il pareggio è a 4,75. Il vantaggio degli uomini di Guardiola aumenta nelle quote su chi alzerà il trofeo, ipotesi a 1,25 per gli inglesi, a 4,00 per l’Inter.

Il Manchester City è una macchina da gol, è infatti il miglior attacco del torneo con 31 reti messe a segno, ma la difesa dell’Inter sa reggere, tanto che Onana ha chiuso 8 partite su 12 da imbattuto. Difficile però immaginare il City a secco: una rete dei Citizens è a un rasoterra 1,06 mentre l’ipotesi che gli inglesi vadano a segno in entrambi i tempi è a 2,25. La sfida finale dovrebbe dare il suo verdetto nei 90 minuti, allungarsi ai tempi supplementari è infatti un’eventualità a 4,75, ancora più improbabile che il trofeo si decida ai calci di rigore, a 9,25.

PressGiochi