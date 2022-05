Champions League. Liverpool a un passo dalla finale

Il Liverpool è a un passo dalla conquista della sua decima finale di Champions League. Dopo la vittoria per 2 a 0 ai danni del Villareal nella semifinale di andata, i Reds si presentano allo Stadio della Ceramica con ottime chance di arrivare in finale. Nonostante l’appellativo di Ammazza grandi che gli spagnoli si sono conquistati dopo aver battuto prima la Juventus allo Stadium e poi i campioni di Germania del Bayern Monaco, alla squadra di Emery stavolta serve una vera e propria impresa. Ironia della sorte, impresa riuscita solo una volta nella storia proprio al Liverpool di Klopp, che nel 2019 ribaltò il 3-0 subito con il Barcellona nella semifinale di andata con il 4-0 di Anfield al ritorno, per poi vincere la finale contro il Tottenham. Per gli esperti di Sisal però, il Villareal ha poche possibilità di riuscire a ribaltare il verdetto dell’andata: la vittoria degli spagnoli è infatti a 4,75, si abbassa a 1,70 il successo degli inglesi, il pareggio è a 3,90. Vantaggio dei Reds ancora più evidente nelle quote sul passaggio turno, in finale a un rasoterra 1,02 contro il 12,00 del Villareal.

Nel calcio tutto è possibile, anche che il Sottomarino Giallo riesca a fare due gol al Liverpool senza subirne, pareggiando così l’esito dell’andata: possibile ma molto difficile, il 2 -0 finale è infatti proposto a 33,00 e i tempi supplementari a 15,00. Probabile però che gli spagnoli riescano a segnare, ipotesi a 1,38 e, tra loro, il primo indiziato è Arnaut Danjuma. L’esterno olandese, con 6 gol e 1 assist in questa Champions, è la star del Villareal e un suo gol ai Reds è dato a 3,50. Dall’altra parte, occhio a Mané, 14 gol nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, compreso il gol contro il Villarreal all’andata: una sua marcatura è a 2,75, più probabile solo la rete di Salah, a 2,25. Il match dell’Anfield è stato deciso anche da un’autorete, l’opzione di un autogol anche al ritorno è a 9,00.

PressGiochi