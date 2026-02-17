Champions League – L’Inter in casa del Bodø/Glimt: sarà un’altra vittima illustre dei norvegesi? Non per gli esperti Sisal, che favoriscono i nerazzurri a 1,75

Tocca all’Inter giocarsi l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Sulla strada dei nerazzurri, i norvegesi del Bodø/Glimt che hanno fatto vittime illustri nelle partite tre le mura amiche, come Roma (due volte), Porto, Lazio, Besiktas, Olympiacos e le ultime due, Manchester City e Atletico Madrid. La squadra di Knutsen è arrivata in semifinale di Europa League la scorsa stagione, quest’anno ha conquistato i playoff di Champions e, in Europa, ha vinto in casa 32 partite su 43. L’Inter è dunque avvertita, la sfida all’Aspmyra Stadion non sarà una passeggiata, anche se gli esperti di Sisal si schierano dalla parte degli uomini di Chivu: i nerazzurri sono infatti ampiamente favoriti, a 1,75, si sale a 4,50 per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 3,75. La squadra italiana è avanti anche per il passaggio agli ottavi, a 1,16, è a 5,00 invece l’impresa norvegese. Nel collaudatissimo 4-3-3 di Knutsen le “stelle” sono Hogh, bomber della squadra e primo candidato al gol tra i norvegesi, a 3,00; altra punta di diamante è l’ex milanista Hauge, a 4,50, ma occhio al capitano e regista Berg, il cui gol o assist è a 3,75. Lautaro Martinez, a quota 25 reti in Champions con la maglia interista, vuole essere protagonista, l’ipotesi che sia lui a sbloccare il match è a 5,00 mentre una rete di Thuram vale 2,40.

Tra le altre gare dei playoff, anche Club Brugge – Atletico Madrid, sfida delicatissima per entrambe le squadre che gli esperti Sisal assegnano ai Colchoneros, avanti a 1,85 contro il 4,00 dei padroni di casa e il pareggio a 3,75. Vantaggio che la squadra di Simeone mantiene anche per il passaggio turno, a 1,16 contro il 5,00 dei belgi. Più equilibrata la sfida tra Olympiacos e Bayer Leverkusen, con i greci favoriti di un soffio, a 2,60, i tedeschi che inseguono a 2,70 e il pareggio a 3,25. Il pronostico si ribalta per la conquista degli ottavi, con la squadra di Hjulmand favorita a 1,57 contro il 2,40 dell’Olympiacos. Infine, Qarabag – Newcastle, gara a senso unico con gli inglesi avanti sia nei 90 minuti, a 1,40 contro l’8,00 degli azeri, e a 1,05 per la conquista degli ottavi.

PressGiochi