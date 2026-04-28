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Champions League: le quote Betsson per l’andata delle semifinali

PSG e Arsenal cercano il colpo esterno, ma regna l’equilibrio a Parigi e Madrid per un posto in finale

28 Aprile 2026

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La Champions League entra nella sua fase più calda e prestigiosa, quella in cui il sogno della finale diventa tangibile. Le semifinali di andata mettono di fronte le quattro regine d’Europa in un programma che promette scintille, dove ogni minimo errore può costare il traguardo più ambito. La corsa verso l’ultimo atto della competizione entra ora nel suo momento decisivo, fatto di tattica, campioni e atmosfere elettriche.

La sfida che apre il programma martedì 28 aprile è il confronto stellare tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Due filosofie a confronto che hanno segnato l’ultimo decennio europeo: da una parte il talento cristallino dei parigini, dall’altra la solidità e la tradizione dei bavaresi. Secondo gli analisti di Betsson, il fattore campo pende leggermente a favore dei padroni di casa, ma il match resta apertissimo: l’1 è proposto a 2.50, mentre la X si attesta a 3.85 e il 2 a 2.65. Per quanto riguarda i gol, ci si aspetta una gara spettacolare: l’Over 2.5 è quotato 1.42, l’Under 2.5 a 2.70, con il Goal a 1.40 e il No Goal a 2.80.

Mercoledì 29 aprile i riflettori si spostano a Madrid per Atletico Madrid – Arsenal. I Colchoneros di Simeone, maestri della fase difensiva e delle battaglie nervose, ospitano i Gunners, che arrivano a questa semifinale con una maturità e una qualità di gioco invidiabili. Per Betsson regna l’incertezza, con gli inglesi leggermente favoriti per il successo esterno: il segno 2 è bancato a 2.60, contro il 2.90 dell’1 casalingo, mentre il pareggio (X) vale 3.15. Sul fronte reti, i quotisti prevedono una sfida più bloccata rispetto al match di Parigi: l’Under 2.5 è dato a 1.62, l’Over 2.5 a 2.16, il Goal a 1.90 e il No Goal a 1.84.

 

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