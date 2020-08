Champions League, l’Atalanta punta a scrivere la storia: la qualificazione alla semifinale a 2.40

È giunto il momento storico dell’Atalanta, la Dea per la prima volta nella sua storia gioca un quarto di finale di Champions League contro la corazzata del Paris Saint Germain. Dopo l’eliminazione della Juventus, la squadra di Gasperini è l’unica italiana rimasta in lizza per il titolo, i nerazzurri vogliono provare a scrivere la storia conquistando la semifinale ma l’impresa con i parigini si presenta proibitiva.

Per gli esperti di Sisal Matchpoint il Psg è favorito, a 2.00, il successo dei bergamaschi vale 3.30 mentre il pareggio si gioca a 4.00. Più netto il vantaggio dei parigini nelle quote qualificazione con il passaggio turno a un facile 1.57 contro il 2.40 della Dea. Anche gli scommettitori si schierano con gli uomini di Tuchel, che ha raccolto il 75% delle preferenze.

Diverse le assenze nel Psg, non ci sarà Di Maria, squalificato. Se ne sono andati Meunier e Cavani, in scadenza a fine giugno, fuori anche Verratti, infortunato. La squadra parigina resta sempre temibile, davanti ci sarà la coppia Icardi e Neymar, entrambi in gol a 2.25. Mbappè partirà dalla panchina, potrebbe entrare a gara in corso e la sua rete nel secondo tempo si gioca a 2.90. Qualche defezione anche per Gasperini che dovrà fare a meno dei due titolari Gollini e Ilicic.

A segnare dovrà pensarci Zapata, a 3.00, aiutato da Malinovskyi, grande rivelazione della stagione d’oro dell’Atalanta, la cui rete è a 5.00. Per l’Atalanta raggiungere la finale di Champions League sarebbe un traguardo sorprendente e storico, la possibilità si gioca a 4.00 e l’avversaria più probabile sarebbe il Manchester City di Guardiola, una finalissima proposta a 7.50.

I nerazzurri sono ben piazzati nella griglia delle favorite per la vittoria finale, a quota 9.00 insieme a pezzi da novanta come Barcellona e Atletico Madrid, dietro ai favoriti numero uno del City, a 3.25, al Bayern Monaco, a 4.00, e al Psg, dato vincente a 6.00. A credere nell’impresa degli orobici, il 10% degli scommettitori.

PressGiochi