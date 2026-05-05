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Champions League – L’Arsenal vede la finale, l’Atletico sogna il miracolo

Bayern-PSG: spettacolo assicurato all’Allianz Arena su Sisal.it

05 Maggio 2026

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La lunga rincorsa alla finale di Champions League, in programma il prossimo 30 maggio alla Puskás Aréna, sta per concludersi: tra martedì e mercoledì sono in programma le semifinali di ritorno della competizione, sfide che determineranno chi andrà a giocarsi la Coppa dalle Grandi Orecchie. Si parte dall’Emirates dove Arsenal e Atletico Madrid ripartono dall’1-1 di una settimana fa. Gli esperti Sisal vedono i Gunners favoriti a 1,57 contro il 5,50 degli spagnoli mentre si scende a 4,00 per il pareggio. La formazione di Arteta è l’unica rimasta imbattuta in Champions e, oltre al fatto di giocare di fronte al proprio pubblico, questo la rende favorita per volare a Budapest: il passaggio turno dell’Arsenal è dato a 1,30, l’impresa dell’Atletico a 3,50. Sfida che si preannuncia in grande equilibrio, Under e Over, a 1,85, sono alla pari, dove gli episodi faranno la differenza: i londinesi, a 1,30, sono avanti rispetto ai Colchoneros, offerti a 4,50, per calciare più corner mentre le parti si invertono per i cartellini visto che l’agonismo dell’Atletico, in quota a 1,80, si fa preferire a quello dell’Arsenal, dato a 3,10. E un rigore visto che all’andata ne sono stati assegnati ben due? Ipotesi da non escludere visto che si gioca a 2,65. Viktor Gyökeres, primo marcatore a 5,00, vuole replicare la rete dell’andata ma di fronte ai suoi tifosi; al contrario il Cholo Simeone sa che Julian Alvarez, gol o assist a 3,25, può essere l’arma in più per i madrileni.

Lo spettacolo andato in scena, martedì scorso, al Parco dei Principi è pronto a replicarsi all’Allianz Arena. Mercoledì sera, Bayern Monaco e PSG si giocano un posto nella finalissima del 30 maggio: gli esperti Sisal vedono i bavaresi favoriti a 1,67 rispetto al 3,75 dei parigini mentre si sale fino a 5,25 per il pareggio. Il passaggio turno viaggia sul più totale equilibrio: entrambe sono offerte a 1,90. I nove gol dell’andata non lasciano spazio a dubbi: la Combo Goal + Over 4,5, in quota a 2,25, è ampiamente nelle corde del match. In questa girandola di marcature, l’ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno nel primo tempo si gioca a 2,40 mentre il Bayern appare favorito, a 1,80, rispetto al PSG, dato a 2,75, per segnare il primo gol della partita. Harry Kane, in gol a 1,65, sogna l’ennesima gioia in Champions, è già andato a segno 13 volte, mentre Khvicha Kvaratskhelia, gol o assist a 2,75, vuole trascinare il PSG alla seconda finale consecutiva.

 

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