Champions League. La Lazio va a Dortmund a caccia di punti qualificazione. Strada in salita per i biancocelesti, a 5.00 su Sisal Matchpoint

La Lazio, dopo la battuta d’arresto in campionato con l’Udinese, torna in Champions League dove invece è ancora imbattuta. La squadra di Inzaghi va a Dortmund contro il Borussia, con cui si gioca il primato del Gruppo F: solo un punto infatti, separa i biancocelesti dai tedeschi, primi a 9 punti. La vittoria potrebbe valere sia la qualificazione agli ottavi che il sorpasso in classifica ma, per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa che alla Lazio è riuscita all’andata all’Olimpico, stavolta si prospetta ardua: il Dortmund, che dalla sconfitta con i biancocelesti non ha più perso, conduce a 1.60, il successo dei capitolini al Signal Iduna Park sale a 5.00, mentre il pareggio si gioca a 4.40. Anche gli scommettitori credono più nella vittoria tedesca, il 90% ha scelto il segno 1 nel match.

La retroguardia laziale, che con l’Udinese non ha certo brillato, dovrà stare molto attenta soprattutto ad Haaland, capocannoniere della manifestazione con 6 gol nelle 4 partite giocate fin qui. È ovviamente lui il pericolo numero uno per la Lazio, in goal a 1.60, e visto che è reduce da due doppiette consecutive contro Zenit e Bruges, occhio alla doppia firma nel match, proposta a 3.90. Gli risponde Immobile, grande ex del match e a segno nella gara di andata, la cui rete vale 2.75. Anche il bomber biancoceleste nell’ultima di Champions ha segnato una doppietta allo Zenit, ma stavolta l’opzione è data a 12.50.

