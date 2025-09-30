Champions League. Juventus obiettivo tre punti contro il Villarreal

Juventus e Napoli si affacciano alla seconda giornata di Champions League con lo stesso obiettivo: i tre punti. i bianconeri volano in Spagna dove saranno ospiti del Villarreal, tre anni e mezzo dopo la cocente eliminazione negli ottavi della manifestazione. Gli esperti Sisal vedono il Sottomarino Giallo favorito a 2,25 con vittoria bianconera e pareggio appaiati in quota a 3,25. L’Under, a 1,75, si fa preferire di pochissimo all’Over, dato a 2,00. La partita si preannuncia molto intensa e tirata: così il risultato esatto di 1-0 è offerto a 8,00 per gli spagnoli mentre quello a favore della Juventus pagherebbe 9 volte la posta.

Nessuna delle due formazioni tirerà indietro la gamba tanto che un rigore, a 2,80, che un intervento del VAR, in quota a 3,50, sono nelle corde del match. Nelle sfide del marzo 2022, Dusan Vlahovic fu grande protagonista: il bomber bianconero segnò dopo appena 33 secondi dal suo esordio in Champions. Un’altra rete, mercoledì sera, si gioca a 3,00. Occhio anche a Kenan Yıldız, il cui assist è in quota a 5,00. Lato Villarreal, Georges Mikautadze, nel tabellino dei marcatori a 3,00, è il pericolo numero 1 per i difensori juventini.

Si preannuncia grande spettacolo anche al Maradona dove il Napoli di Antonio Conte riceve lo Sporting Lisbona. Gli esperti Sisal ritengono i Campioni d’Italia vincenti a 1,85, il pareggio a 3,60 mentre il blitz dei lusitani è dato a 4,25. Napoli e Sporting si ritrovano a distanza di 36 anni: allora, nel primo turno di Coppa Uefa, gli azzurri passarono solamente ai calci di rigore. Entrambe le formazioni sono votate al gioco offensivo: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,15, non è da escludere. Se un possibile Ribaltone si gioca a 6,75, ecco che una rete da fuori area è in quota a

3,50. Tanti gol ma anche tanta intensità: occhio quindi agli interventi troppo rudi, un cartellino rosso pagherebbe 7 volte la posta. Lorenzo Lucca, a 2,40, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma Kevin De Bruyne, nuovo leader del Napoli, ha un conto aperto con i portoghesi. Lo scorso anno, il fenomeno belga venne travolto, insieme al suo Manchester City, proprio dai biancoverdi e mercoledì cerca riscatto: KDB protagonista con gol o assist è dato a 2,25. Proprio i portoghesi hanno in Francisco Trincão un’arma letale: la rete del numero 17 dello Sporting è offerta a 4,50.

PressGiochi