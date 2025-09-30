Newsletter

30 Settembre 2025 - 18:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Champions League. Juventus obiettivo tre punti contro il Villarreal

De Bruyne guida il Napoli con lo Sporting: gol o assist a 2,25 su Sisal.it

30 Settembre 2025

Share the post "Champions League. Juventus obiettivo tre punti contro il Villarreal"

Stampa pagina

Juventus e Napoli si affacciano alla seconda giornata di Champions League con lo stesso obiettivo: i tre punti. i bianconeri volano in Spagna dove saranno ospiti del Villarreal, tre anni e mezzo dopo la cocente eliminazione negli ottavi della manifestazione. Gli esperti Sisal vedono il Sottomarino Giallo favorito a 2,25 con vittoria bianconera e pareggio appaiati in quota a 3,25. L’Under, a 1,75, si fa preferire di pochissimo all’Over, dato a 2,00. La partita si preannuncia molto intensa e tirata: così il risultato esatto di 1-0 è offerto a 8,00 per gli spagnoli mentre quello a favore della Juventus pagherebbe 9 volte la posta.

Nessuna delle due formazioni tirerà indietro la gamba tanto che un rigore, a 2,80, che un intervento del VAR, in quota a 3,50, sono nelle corde del match. Nelle sfide del marzo 2022, Dusan Vlahovic fu grande protagonista: il bomber bianconero segnò dopo appena 33 secondi dal suo esordio in Champions. Un’altra rete, mercoledì sera, si gioca a 3,00. Occhio anche a Kenan Yıldız, il cui assist è in quota a 5,00. Lato Villarreal, Georges Mikautadze, nel tabellino dei marcatori a 3,00, è il pericolo numero 1 per i difensori juventini.

Si preannuncia grande spettacolo anche al Maradona dove il Napoli di Antonio Conte riceve lo Sporting Lisbona. Gli esperti Sisal ritengono i Campioni d’Italia vincenti a 1,85, il pareggio a 3,60 mentre il blitz dei lusitani è dato a 4,25. Napoli e Sporting si ritrovano a distanza di 36 anni: allora, nel primo turno di Coppa Uefa, gli azzurri passarono solamente ai calci di rigore. Entrambe le formazioni sono votate al gioco offensivo: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,15, non è da escludere. Se un possibile Ribaltone si gioca a 6,75, ecco che una rete da fuori area è in quota a
3,50. Tanti gol ma anche tanta intensità: occhio quindi agli interventi troppo rudi, un cartellino rosso pagherebbe 7 volte la posta. Lorenzo Lucca, a 2,40, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma Kevin De Bruyne, nuovo leader del Napoli, ha un conto aperto con i portoghesi. Lo scorso anno, il fenomeno belga venne travolto, insieme al suo Manchester City, proprio dai biancoverdi e mercoledì cerca riscatto: KDB protagonista con gol o assist è dato a 2,25. Proprio i portoghesi hanno in Francisco Trincão un’arma letale: la rete del numero 17 dello Sporting è offerta a 4,50.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Champions League. Juventus obiettivo tre punti contro il Villarreal

Il TAR Emilia-Romagna conferma il distanziometro e nega ‘effetto espulsivo’ per le sale giochi di Ravenna

Regno Unito, Baronessa Twycross visita il Grosvenor Casino di Liverpool per conoscere le esigenze del settore

Norvegia. Norsk Tipping colpita da un’altra sanzione per errori nella gestione delle lotterie

Paesi Bassi, KSA sanziona tre influencer per promozione di gioco illegale

Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica: partnership strategica a favore dell’infanzia

As.tro, il 16 ottobre a Roma la presentazione del nuovo report CGIA Mestre sul settore dei giochi: il programma dell’evento

Conto riassuntivo del Tesoro, dai giochi tra gennaio e giugno incassi per 3,3 mld di euro

Relazione Mef alla Camera: “Nel 2024 effettuati 28.000 controlli nel settore dei giochi e inibiti 721 siti di gioco illegale”

Quote Champions: le italiane secondo Betsson

Legge annuale mercato e concorrenza. Trevisi (FI) propone l’autoesclusione parziale dal gioco a distanza

Thailandia: GLO valuta introduzione di una lotteria “lotto style” gestita da privati

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy