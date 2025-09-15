Newsletter

16 Settembre 2025 - 09:00

Champions League: Juventus, esordio in discesa contro il Borussia

Yıldız pronto a stupire: gol o assist a 2,50 su Sisal.it

15 Settembre 2025

Si riapre il palcoscenico della Champions League e, martedì sera, la Juventus farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadium, contro il Borussia Dortmund.

I bianconeri, forti della vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter e di una storia a loro favorevole, partono ci favori del pronostico: gli esperti Sisal vedono la vittoria della Juventus a 2,00, il blitz del Borussia a 3,75 mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Ogni volta che le due formazioni si sono trovate a sfidarsi, le emozioni, e i gol, non sono mai mancate: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, è ampiamente nelle corde del match.

I ragazzi di Tudor sono favoriti anche per segnare la prima rete della gara, a 1,72, rispetto ai gialloneri teutonici, in quota a 2,40. Normale che in una tale girandola di marcature, un Ribaltone, a 6,75, non è da escludere.

Sia Juventus che Borussia sono abituate a non tirare mai la gamba indietro e il primo cartellino del match appare più probabile venga estratto verso gli ospiti, a 1,72, rispetto ai padroni di casa, dato a 1,98. Nel match di apertura della Champions League, tanti saranno i protagonisti attesi o che vorranno mettersi in luce. Tra i bianconeri Jonathan David e Dusan Vlahovic sono i maggiori candidati, a 2,40, a entrare nel tabellino dei marcatori, ecco che Kenan Yildiz vuole prendersi la scena: un gol o un assist del 10 juventino si gioca a 2,50. Di Gregorio e compagni dovranno, invece, guardarsi bene sia dal senso della rete di Serhou Guirassy, in gol a 3,00, che dalle folate di Karim Adeyemi, a segno a 5,00.

 

