Champions League: Juventus, esordio in discesa contro il Borussia

Si riapre il palcoscenico della Champions League e, martedì sera, la Juventus farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadium, contro il Borussia Dortmund.

I bianconeri, forti della vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter e di una storia a loro favorevole, partono ci favori del pronostico: gli esperti Sisal vedono la vittoria della Juventus a 2,00, il blitz del Borussia a 3,75 mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Ogni volta che le due formazioni si sono trovate a sfidarsi, le emozioni, e i gol, non sono mai mancate: normale che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,10, è ampiamente nelle corde del match.

I ragazzi di Tudor sono favoriti anche per segnare la prima rete della gara, a 1,72, rispetto ai gialloneri teutonici, in quota a 2,40. Normale che in una tale girandola di marcature, un Ribaltone, a 6,75, non è da escludere.

Sia Juventus che Borussia sono abituate a non tirare mai la gamba indietro e il primo cartellino del match appare più probabile venga estratto verso gli ospiti, a 1,72, rispetto ai padroni di casa, dato a 1,98. Nel match di apertura della Champions League, tanti saranno i protagonisti attesi o che vorranno mettersi in luce. Tra i bianconeri Jonathan David e Dusan Vlahovic sono i maggiori candidati, a 2,40, a entrare nel tabellino dei marcatori, ecco che Kenan Yildiz vuole prendersi la scena: un gol o un assist del 10 juventino si gioca a 2,50. Di Gregorio e compagni dovranno, invece, guardarsi bene sia dal senso della rete di Serhou Guirassy, in gol a 3,00, che dalle folate di Karim Adeyemi, a segno a 5,00.

PressGiochi