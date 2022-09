Champions League. Inter, solo i tre punti con il Viktoria Plzen. Dzeko vuole suonare la decima: a segno con i cechi a 2,25

L’Inter, domani sera alla Doosan Aréna, ha tutte le intenzioni di cancellare lo stop interno contro il Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League. I nerazzurri di Inzaghi sono favoritissimi, secondo gli esperti Sisal, a 1,40 contro il Viktoria Plzen, vincente a 7,50, con il pareggio offerto a 4,75. Le due formazioni si incontrano per la prima volta con la formazione ceca che ha vinto appena tre partite sulle 12 disputate contro squadre italiane. Entrambe andranno a caccia dei tre punti giocando una gara prettamente offensiva: l’Over, a 1,65, si fa preferire all’Under, in quota a 2,10. Un rigore, ipotesi che si gioca a 2,75, non è da escludere così come va tenuto in considerazione un Ribaltone dato invece a 7,50. Marcelo Brozovic, cuore del gioco dell’Inter, dovrà frenare i propri ardori perché, finora, ha già rimediato 4 cartellini gialli in stagione: la quinta ammonizione dell’anno è in quota a 4,50.

Se per i nerazzurri è il primo incrocio contro il Viktoria Plzen, per Edin Dzeko è ormai una tradizione sfidare la formazione oggi allenata da Michal Bilek. L’attaccante dell’Inter ha nella squadra boema la sua vittima preferita avendole segnato in 9 occasioni e con tre maglie diverse: Teplice, Manchester City e Roma. Dzeko che mette a segno la decima rete contro il Plzen si gioca a 2,25. Al fianco del bomber bosniaco ci sarà ancora una volta Lautaro Martinez, voglioso di trovare i primi gol europei dell’anno: la doppietta del Toro è in quota a 6,25. La difesa interista dovrà guardarsi invece da Tomas Chory, al secondo anno con il Viktoria, e che, in tagione, ha messo insieme 5 gol e due assist. Vederlo nuovamente a segno è dato a 4,50.

