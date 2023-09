Champions League. Inter, esordio in discesa con la Real Sociedad

Riparte dallo Stadio di Anoeta, la caccia dell’Inter alla Champions League. Dopo la finale persa lo scorso anno a Istanbul, contro il Manchester City, e l’avvio fulminante in campionato, i ragazzi di Inzaghi voglio partire con il piede giusto anche in Europa. La Real Sociedad non è partita al meglio nella Liga motivo per il quale l’Inter è data favorita dagli esperti Sisal: vittoria nerazzurra a 2,40, successo spagnolo a 3,00 mentre si sale a 3,20 per il pareggio. Quello di domani sera sarà il terzo confronto tra le due formazioni con una vittoria a testa: dando uno sguardo al passato il No Goal, a 1,97, è nelle corde del match. L’Inter in questo primo scorcio di stagione ha mostrato di avere molte soluzioni per trovare la porta avversaria: una di queste è il goal da fuori area, ipotesi che si gioca a 3,50.

Partito Lukaku, direzione Roma, Lautaro Martinez ha trovato in Marcus Thuram un partner d’attacco altrettanto letale. Ecco perché la ThuLa, nei sogni dell’Inter, può fare molto male a tutte le difese avversarie: la Supercoppia nerazzurra protagonista, assist di Lautaro e gol di Thuram, pagherebbe 12 volte la posta. Senza André Silva infortunato, la Real Sociedad si affida a Mikel Oyarzabal, capitano e stella indiscussa della squadra: il prodotto della cantera basca già a segno si gioca a 4,00.

Cerca invece riscatto in terra portoghese il Napoli campione d’Italia. La squadra di Garcia, un punto nelle ultime due uscite in Serie A, non ha mai incrociato il Braga e, questo esordio in Champions League, vede gli azzurri favoriti: gli esperti Sisal vedono i tre punti del Napoli a 1,80 contro il 4,25 dei lusitani mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La Combo Over 2,5 + Goal, in quota a 1,87, ci può stare vista sia la propensione offensiva delle due squadre e le non impeccabili difese di inizio stagione. La sfida si preannuncia sia molto tecnica che fisica: ecco perché gli interventi dovranno essere limitati visto che un’espulsione è offerta a 4,15. Rudi Garcia, per partire di slancio in Europa, punta su Victor Osimhen, 5 gol in Champions su sei partite giocate nella passata stagione: la doppietta del numero 9 del Napoli è data a 6,25. Prova a sbloccarsi anche Khvicha Kvaratskhelia, autore di un inizio molto al di sotto delle aspettative: la rete del georgiano si gioca a 3,00.

La retroguardia del Napoli dovrà fare attenzione a Bruma, esterno portoghese, autore di 3 gol in quattro partite nei preliminari di Champions: la quarta marcatura si gioca a 4,50.

PressGiochi