Champions League, Inter, Atalanta e Juventus: tutte a caccia dell’impresa 

I nerazzurri chiamati a ribaltare il Bodø/Glimt a San Siro, l’1 è a 1.23. Imprese disperate per la Dea – contro il Dortmund – e per i bianconeri, che devono cancellare il 5-2 contro il Galatasaray.

Il ritorno dei play-off di Champions League propone sfide da dentro o fuori tra martedì e mercoledì, match che decreteranno gli ultimi verdetti per l’accesso agli ottavi di finale. Per le tre italiane impegnate, il calendario offre un crocevia drammatico: tutte e tre sono chiamate a grandi rimonte dopo le pesanti sconfitte dell’andata. L’Inter ci prova già questa sera, mentre domani toccherà ad Atalanta e Juventus cercare un vero e proprio miracolo sportivo per ribaltare la situazione e non salutare la massima competizione europea.

Inter-Bodø/Glimt mette di fronte due squadre pronte a darsi battaglia a San Siro. I norvegesi, forti di un clamoroso 3-1 ottenuto all’andata, arrivano a Milano con due gol di vantaggio da amministrare e sognano lo storico sgambetto. L’Inter invece si trova con le spalle al muro: i nerazzurri devono vincere con almeno due reti di scarto per prolungare la sfida ai supplementari, o con tre per passare direttamente. Il fattore campo sarà cruciale per spingere la squadra verso la rimonta. La vittoria dell’Inter è quotata a 1.23, il successo del Bodø/Glimt a 10.00, mentre il pareggio vale 7.20. Sul fronte gol, l’Over 2.5 si gioca a 1.28, l’Under 2.5 a 3.35; il Goal è offerto a 1.68, il No Goal a 2.10.

Atalanta-Dortmund propone una sfida ad altissima tensione a Bergamo. I gialloneri hanno sfruttato a pieno il fattore campo all’andata imponendosi per 2-0, un risultato che costringe la Dea a una partita perfetta contro un avversario attrezzatissimo. L’Atalanta dovrà attaccare a testa bassa per recuperare il doppio svantaggio, esponendosi inevitabilmente alle micidiali ripartenze dei tedeschi. I bergamaschi partono favoriti per la vittoria nei 90 minuti, ma il passaggio del turno resta in salita. Il segno 1 è proposto a 2.10, il colpo del Dortmund a 3.25, mentre il pareggio paga 3.75. Ci si attende una gara spettacolare: l’Over 2.5 è a 1.65, l’Under 2.5 a 2.11, con Goal a 1.60 e No Goal a 2.25.

La Juventus si trova di fronte l’ostacolo più arduo tra le italiane. Il Galatasaray si presenta a Torino forte di un roboante 5-2 maturato nel match di andata, un passivo che li mette in una posizione di assoluta comodità. I bianconeri sono chiamati a disputare una partita perfetta: serve una vittoria con tre gol di scarto solo per portare la contesa ai tempi supplementari, sarà fondamentale provare a concludere il match con la porta inviolata. Il successo della Juventus si gioca a 1.50, il blitz del Galatasaray a 5.60, mentre il pareggio è dato a 4.90. Sul fronte delle reti, l’Over 2.5 è a 1.43, l’Under 2.5 a 2.65; il Goal vale 1.59 e il No Goal 2.25.

PressGiochi