Champions League: iniziano le sfide di andata degli ottavi di finale

Riprende la Champions League: siamo arrivati alle sfide di andata degli ottavi di finale. Domani sera al De Kuip di Rotterdam si terrà un emozionante Feyenoord – Inter. La squadra di Robin van Persie è riuscita a qualificarsi agli ottavi dopo una vittoria contro il Milan a febbraio; i nerazzurri invece si sono aggiudicati la qualificazione diretta, grazie ai 19 punti collezionati che hanno permesso loro di chiudere la Fase Campionato al quarto posto in classifica. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono gli italiani vittoriosi con il segno 2 dato a 1.59, cifra decisamente inferiore all’1, bancato a 5.50; la X è attesa a 4.35. Rispetto alle reti segnate, il Goal è dato a 1.80, il No Goal è atteso a 1.91; l’Over 2,5 è quotato a 1.71, l’Under 2,5 si attesta a 2.01. Per i risultati esatti, lo 0-1 è bancato a 7.50; lo seguono lo 0-2, proposto a 7.75, e l’1-1, quotato a 8.25.

Al Santiago Bernabeu si terrà il match Real Madrid – Atletico Madrid. Gli uomini di Ancelotti si presentano a questa sfida dopo una schiacciante vittoria contro il Manchester City; la squadra di Simeone ha avuto invece l’accesso diretto chiudendo al quinto posto la Fase Campionato. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 1.89, mentre il segno 2 è dato più alto a 4.15. La X è attesa a 3.75. L’Over 2,5 viene dato a 1.70, l’Under 2,5 si attesta a 2.03; il Goal è bancato a 1.65 e il No Goal è quotato a 2.10. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.00, mentre sia l’1-0 sia il 2-1 sono bancati a 8.75.

Questa sera al Philips Stadion di Eindhoven si giocherà un’altra partita importante: PSV Eindhoven – Arsenal. La squadra olandese ha sconfitto la Juventus negli spareggi playoff; gli uomini di Arteta invece scendono in campo avversario dopo essersi aggiudicati la terza posizione in classifica della Fase Campionato, subito dopo Liverpool e Barcellona, con 19 punti. Per questo match i pronostici di Betsson offrono il 2 della squadra inglese a 2.00, la X viene data a 3.50, mentre il segno 1 è bancato a 3.95. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.77, l’Over 2,5 si attesta a 1.95; il Goal è bancato a 1.81 e il No Goal è quotato a 1.90.

Favorito anche il Psg nella partita contro il Liverpool, per la quale i pronostici di Betsson offrono l’1 a 2.40, la X a 3.75 e il 2 a 2.80. Prendendo in esame i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 7.50, il 2-1 è quotato a 10.00; tutti gli altri risultati sono superiori a 13.50.

